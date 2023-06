Mercato: Liverpool insiste pour Khéphren Thuram, l'une de ses cibles prioritaires

Liverpool devrait rapidement tenir de nouveaux échanges avec l'OGC Nice en vue du transfert de Khéphren Thuram lors du mercato estival. Le milieu français de 22 ans fait partie des cibles prioritaires du club anglais pour renforcer son entrejeu.

L'heure est au renouvellement du côté de Liverpool. Après avoir confirmé les départs de Naby Keita, James Milner ou Alex Oxlade-Chamberlain, les Reds sont passés à la vitesse supérieure pour renforcer leur milieu. Après l'officialisation de l'Argentin Alexis Mac Allister en provenance de Brighton, le club anglais s'active pour Khéphren Thuram.

Suivi par plusieurs grands clubs européens ces derniers mois et notamment par le PSG, Khéphren Thuram plait toujours autant à Liverpool. Selon les éléments du site britannique CaughtOffside, le club anglais continuerait de de faire du recrutement de l’international français de Nice une priorité de l’été.

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato

Thuram séduit par les Reds?

Les Reds auraient prévu de nouveaux échanges avec le club azuréen "le plus tôt possible" afin de trouver un accord pour le transfert du milieu de 22 ans.

Toujours selon le média anglais, l’équipe entraînée par Jürgen Klopp ne devrait pas avoir de souci pour convaincre le milieu des Aiglons de signer en Premier League. Les conditions salariales et les négociations avec Khéphren Thuram ne constitueraient "pas un problème".

Konaté espère voir Thuram le rejoindre

Sous contrat avec Nice jusqu'en 2025, Khéphren Thuram sort d'une grosse saison avec les Aiglons en Ligue 1. Une campagne qui a achevé de convaincre ses prestigieux prétendants. Preuve de cette belle cote d'amour à Liverpool, Ibrahima Konaté lui a fait un énorme appel du pied ce mardi lors d'un entretien accordé à RMC Sport.

"Khéphren, c’est comme mon petit frère, c’est quelqu’un que j’ai vu grandir, a raconté le défenseur tricolore au micro de Rothen s’enflamme sur RMC. J’étais avec son grand frère (Marcus Thuram) au centre de formation mais Khéphren je l’ai vu grandir. Je l’ai vu performer et progresser à un niveau... C’était incroyable. Même quand il est venu en équipe de France pour sa première sélection. Je le voyais à l’entraînement et j’étais vraiment surpris par sa taille et son aisance technique".