Ligue 1: Rivère annonce un changement du projet de Nice

Le président de l’OGC Nice, Jean-Pierre Rivère, a évoqué le projet Ineos, en marge de la présentation du nouveau coach Francesco Farioli. Selon lui, l’objectif de concurrencer le PSG "n’est plus d’actualité", contrairement à l’ambition d’une qualification européenne.

Jean-Pierre Rivère rétropédale. Quatre ans après le lancement de l’ambitieux projet Ineos, le président de l’OGC Nice assure que l’objectif n’est plus de concurrencer le PSG pour le titre de champion de France. Il vise une qualification européenne au terme de la prochaine saison, alors que le Gym n’a terminé que 9e du dernier championnat.

"On a un fair-play financier qui est compliqué en France"

"Pendant quelques mois, il y a eu ce projet qui aujourd’hui n’est plus d’actualité pour différentes raisons et notamment le fait qu’on a un fair-play financier qui est compliqué en France, justifie Rivère ce lundi en marge de la présentation du nouvel entraîneur Francesco Farioli. On a des recettes à l’OGC Nice qui, pour l’instant, ne sont pas suffisantes".

"On repart sur un projet très identifié, très clair, poursuit le patron des Aiglons. On revient à des fondamentaux qu’on a eu dans le passé. On a les moyens de travailler, on reste ambitieux, bien sûr. On va se mettre un peu moins de pression. L’objectif final en fin d’année sera, on l’espère, d’essayer de faire partie des clubs qui seront européens. Le projet évoqué il y a un certain moment de faire un club juste derrière le PSG pour l’instant n'est plus d'actualité, mais il n’empêche que le nôtre reste très intéressant".

"Ces quatre dernières années, on a plutôt sous-performé"

Enfin, Jean-Pierre Rivère a assuré que la construction du nouveau projet a déjà démarré. "La façon dont a travaillé Florent (Ghisolfi, le directeur sportif) ces derniers mois a été de structurer le projet pour lui permettre de se développer, confie-t-il. L’arrivée de Francesco colle parfaitement à ce qui a été monté ces derniers mois. On est un club qui va se mettre à bien travailler et le plus efficacement possible. Ces quatre dernières années, on a plutôt sous-performé, maintenant on va essayer de surperformer". Le nouveau coach a un bon mois pour préparer la saison de la nouvelle ère.