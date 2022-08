Mercato: Klopp ne comprend pas comment le Barça peut recruter

Jürgen Klopp s’est exprimé sur le recrutement du FC Barcelone. "Je ne comprends pas. Si vous me dites que je n’ai pas d’argent, alors je ne dépense rien", a réagi l’entraîneur de Liverpool dans un entretien accordé au journal Kicker.

Jürgen Klopp a du mal à comprendre comment le FC Barcelone, supposément à court d’argent, a pu recruter Raphinha, Jules Koundé et Robert Lewandowski pour un peu plus de 150 millions d’euros, tout en faisant venir libres Franck Kessié et Andreas Christensen. "Je ne le comprends pas, pour plusieurs raisons, a-t-il expliqué au journal Kicker. Si vous me dites que je n’ai pas d’argent, alors je ne dépense rien."

"Ma carte de crédit a déjà été bloquée deux fois, heureusement c’était il y a plusieurs années, a ajouté en souriant l’entraîneur des Reds. Je vois ça comme un fan de football, et je ne comprends pas. Le seul club que je connais qui a un jour vendu son stade et d’autres droits était le Borussia Dortmund. Aki Watzke (actuel propriétaire du BVB) a dû venir à la dernière seconde pour sauver le tout. Et je ne sais pas s’il y a un Aki Watzke à Barcelone."

Klopp espère voir le Barça s'en sortir

A l’époque, Watzke avait évité l’insolvabilité du club. Jürgen Klopp, malgré tout, espère voir le Barça relever la tête. "J’ai trouvé le club exceptionnel au cours des dernières décennies où j’ai regardé le football et j’espère qu’ils pourront s’en sortir", a-t-il conclu sur le sujet.

Il n’est pas le premier à se montrer dubitatif concernant le mercato du FC Barcelone. Ces dernières semaines, Thomas Tuchel et Julian Nagelsmann ont été dans le même sens. Rafael van der Vaart, ancien joueur du Real, a également pointé du doigt les Catalans. "Je pense que c’est une honte, a-t-il assuré. Laporta n’arrête pas de rire partout avec sa grosse tête. Cet homme se prend pour le roi. Mais je pense qu’il est un peu idiot." Le Néerlandais avait rangé la diplomatie au placard.