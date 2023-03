Mercato: Francfort ne souhaite vendre Kolo Muani qu'après l’Euro 2024... à moins d’une offre mirobolante

Randal Kolo Muani, l’attaquant français de l’Eintracht Francfort (Allemagne) révélé à Nantes puis à la Coupe du Monde 2022, réalise une superbe saison. Des gros cadors européens s’intéressent de près au joueur, mais le club n’entend pas se séparer de lui avant au moins une saison. Sauf si un énorme montant arrive sur la table…

En pleine ascension, Randal Kolo Muani ne cesse d’exceller et s’impose comme l’une des révélations françaises de la saison. Transféré l’été dernier gratuitement de Nantes à l’Eintracht Francfort (en Allemagne), l’attaquant des Bleus affiche des statistiques impressionnantes en Bundesliga avec 11 buts et 12 passes décisives avec Francfort.

De quoi donner de sérieuses idées aux grands clubs européens tels le Bayern Munich , le PSG ou Manchester United, qui ont le nom du joueur d’ores et déjà sur leurs tablettes pour la saison prochaine. Mais selon Fabrizio Romano, Francfort espère "garder le joueur au moins une saison de plus et peut-être le vendre en 2024 après l’Euro". A moins qu’une offre "folle" ne parvienne au club…

100 millions d'euros minimum?

Après les rumeurs avancées au mercato hivernal, le directeur sportif de Francfort, Markus Krösche, a été interrogé sur une possible vente de l’attaquant français, en pleine bourre. Sa réponse a été pour le coup claire et précise: "C’est 100 millions d’euros minimum", a-t-il d’abord lancé dans un entretien à Sky Sports Deustschland. Puis a tout de même ajouté: "Nous avons clairement dit que nous ne voulions pas vendre les meilleurs artistes. Il n’y a aucune raison à cela et ça restera ainsi."

Estimé à 20 millions d’euros à son arrivée en Allemagne, Kolo Muani a également eu ses premières sélections avec les Bleus lors de la Coupe du Monde au Qatar. Ainsi que son premier but, en demi-finale face au Maroc (2-0). Tout le monde se rappelle bien évidemment sa frappe à la dernière seconde en finale face à l’Argentine (3-3, 4-2 t.a.b.) et repoussée du mollet par Emiliano Martinez.

Aujourd’hui, le joueur ne vaudrait pas moins de 65 millions selon Transfermarkt, et des offres à hauteur de 120 millions d’euros sont évoquées. Reste à savoir si le joueur demandera de son côté à partir cet été ou si le club flanchera face à de tels montants.