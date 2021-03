Mercato: Konaté à Liverpool, ça se précise

Liverpool a accéléré pour recruter le défenseur français Ibrahima Konaté (21 ans). Selon nos informations, le joueur du RB Leipzig a déjà passé quelques tests médicaux avec le club anglais.

Ibrahima Konaté (21 ans) devrait découvrir un nouveau club l’été prochain. Comme révélé par The Athletic lundi, Liverpool a accéléré pour recruter le défenseur français, actuellement engagé avec les Bleuets à l’Euro Espoirs. Son entourage se montre prudent et précise qu'il intéresse "plusieurs clubs" mais c’est bien à Liverpool qu’il devrait franchir un nouveau cap. Selon nos informations, les Reds ont déjà fait passer quelques tests médicaux au joueur formé à Sochaux, sous contrat jusqu’en 2023 avec Leipzig, qu’il avait rejoint en 2017.

Le directeur sportif de Leizpig dément un départ

Ce mardi, Markus Krosche, directeur sportif du club allemand, a démenti l’éventualité d’un départ du natif de Paris. "Je pense que ce n'est pas une option pour Ibu, a-t-il confié. Il a un long contrat avec nous, il sait ce que nous signifions pour lui et ce qu'il signifie pour nous. Il n'a pas eu de chance l'année dernière avec une longue blessure, mais cette année, il se développe bien et c'est un joueur extrêmement important qui a beaucoup de potentiel. Nous voulons l'aider à se développer davantage, nous jouons en Coupe d'Europe et avons une très bonne équipe, donc je ne vois pas de raison pour qu'il nous quitte."

Dans les faits, Konaté traverse une nouvelle saison difficile avec Leipzig après celle de la saison dernière gâchée par une longue blessure (11 matchs seulement). Il n’a pas été épargné non plus cette année mais il joue très peu depuis son retour à la compétition fin janvier, après une blessure à la cheville. Julian Nagelsmann fait très peu appel à lui (9 matchs seulement).

Konaté surpris par l'ampleur des réactions

Lundi, Konaté a indiqué avoir été surpris par l’engouement suscité par l’annonce d’un possible transfert chez les Reds. "Je me suis réveillé, j'ai vu mon téléphone sonner de tous les côtés, je voulais juste leur dire 'Eh, j'ai joué hier, je suis fatigué, laissez-moi tranquille', a déclaré le défenseur devant les médias français en marge de l’Euro Espoirs. Franchement, je ne regarde même pas ça. On ne peut pas se focaliser sur ça, il y a l'Euro et mon retour en club ensuite. Il faut se concentrer sur ça et pas sur les choses extérieures."