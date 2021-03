Mercato: Manchester City annonce le départ de Sergio Agüero

Manchester City annonce ce lundi soir le départ de sa légende Sergio Agüero au terme de son contrat, qui prend fin cet été. L'Argentin aura marqué la dernière décennie, en devenant notamment le meilleur buteur de l'histoire du club.

C’était un secret de polichinelle. En fin de contrat, Sergio Agüero quittera Manchester City cet été, a officialisé le club anglais dans un communiqué, ce lundi soir. C’est une page de l’histoire de Manchester City qui se tourne avec le départ de ce joueur "légendaire", au club depuis 2011, meilleur buteur de l’histoire du City avec 257 réalisations en 384 apparitions, toutes compétitions confondues.

Un compteur qui devrait continuer de tourner jusqu’à la fin de la saison, le club étant encore en lice dans quatre compétitions. "Sa légende restera gravée de manière indélébile dans la mémoire de tous ceux qui aiment le club et peut-être même de ceux qui aiment simplement le football", a déclaré le président de Manchester City, Khaldoon Al Mubarak.

Agüero: "Un énorme sentiment de fierté"

Et pour s’en assurer, et que le souvenir de ses années passées au club perdure, le club a déjà prévu d'honorer son buteur avec une statue à son effigie, ainsi qu’une mosaïque qui lui sera dédiée et installée de façon permanente à la City Football Academy. "Lorsqu'un cycle s'achève, de nombreuses sensations apparaissent, a confié Sergio Agüero dans un communiqué distinct, publié simultanément sur son propre compte Twitter. Un énorme sentiment de satisfaction et de fierté demeure en moi pour avoir joué avec Manchester City pendant dix saisons complètes - ce qui est inhabituel pour un joueur professionnel de nos jours."

Sergio Agüero a pris le temps de se retourner sur dix saisons de succès, "au cours desquelles j'ai pu devenir le meilleur buteur historique et tisser un lien indestructible avec tous ceux qui aiment ce club, des gens qui seront toujours dans mon cœur". "J'ai rejoint le club pendant la période de reconstruction de 2011 et, grâce aux conseils des propriétaires et aux contributions de nombreux joueurs, nous avons gagné une place parmi les plus grands du monde", s’est-il félicité. Avec Manchester City, Sergio Agüero a gagné quatre titres de champions, et un cinquième se profile, une Coupe d’Angleterre, cinq Coupes de la Ligue et trois Community Shield.