Mercato: Kovac rebondit à Wolfsbourg

C'est désormais officiel: Niko Kovac a retrouvé un poste d'entraîneur en s'engageant pour trois saisons à Wolfsbourg, 12e de Bundesliga cette saison. Le Croate était sans poste depuis son éviction de l'AS Monaco en janvier.

Niko Kovac effectue son retour en Bundesliga. Le club de Wolfsbourg a officialisé ce mardi la nomination du technicien croate, licencié en janvier dernier par l'AS Monaco. L'homme de 50 ans a signé un bail de trois saisons, jusqu'en 2025. Il arrive en remplacement de Florian Kohfeldt, qui avait été nommé en octobre dernier à la place de Mark van Bommel.

Volkswagen aurait poussé pour Kovac

Niko Kovac va connaître une troisième expérience sur un banc de touche allemand, après avoir dirigé l'Eintracht Francfort et le Bayern Munich. Il avait effectué également une grande partie de sa carrière de joueur en première division allemande. "Je suis un enfant de la Bundesliga et je suis très enthousiaste et motivé pour entamer un autre chapitre réussi avec les Wolves", a commenté Kovac.

Robert Kovac épaulera son frère en tant qu'adjoint, au sein d'une équipe qui a terminé à la 12e place de Bundesliga. "L'équipe a un potentiel énorme et les conditions pour un travail optimal et réussi sont réunies", a également ajouté Kovac. "Il représente un travail cohérent et axé sur le succès et je suis convaincu que l'équipe portera sa signature dans les années à venir", a déclaré le directeur général du VfL, Jörg Schmadtke.

Jörg Schmadtke avait connu Niko Kovac lors de son passage au Bayer Leverkusen en 1998 mais s'il a affirmé que ce choix était le sien, il devrait quitter le club en début de saison prochaine. La presse allemande annonçait que la venue de Kovac était une demande de Volkswagen, actionnaire majoritaire du club.