Mercato: Neuer prolonge jusqu'en 2024 avec le Bayern

Au club depuis 2011, Manuel Neuer a prolongé son contrat avec le Bayern jusqu'en 2024. Le capitaine bavarois (36 ans) a tout gagné avec le club de Munich, où il a joué 472 matchs.

Le Bayern Munich sécurise un nouveau cadre. Après Thomas Müller, le champion d'Allemagne a annoncé ce lundi la prolongation de contrat de Manuel Neuer pour une année supplémentaire, soit jusqu'en 2024. Le gardien de la Mannschaft (36 ans) est au club depuis 2011 et est le capitaine depuis 2017. "Je suis très heureux que mon parcours se poursuive au FC Bayern. Nous aurons à nouveau une très bonne équipe avec laquelle nous pourrons jouer pour chaque titre. En tant que gardien de but, capitaine et leader, je veux être le soutien et le facteur clé de nos grands objectifs. Nous voulons prolonger notre record de titres et nous battre à nouveau pour la Coupe d'Allemagne et la Ligue des champions", a confié Neuer sur le site du club.

Un palmarès impressionnant

Considéré comme "le meilleur gardien du monde et une référence depuis des années" par Oliver Kahn, le directeur général du Bayern, Neuer a remporté dix titres de Bundesliga, cinq Coupes d'Allemagne, six Supercoupes d'Allemagne, deux Ligues des champions, la Coupe du monde des clubs de la FIFA et la Supercoupe de l'UEFA avec le Bayern. En onze ans, il a disputé 472 matches de compétition pour le club. Le gardien de but compte 109 sélections en équipe d'Allemagne, ce qui constitue un record à son poste.

Il a soulevé la Coupe du monde au Brésil en 2014. Outre le palmarès collectif, Neuer a également pléthores de récompenses individuelles: cinq titres de meilleur gardien de but du monde, meilleur gardien de but masculin de la FIFA et meilleur gardien de but de l'UEFA en 2020, ainsi que footballeur allemand de l'année en 2014 et 2011. Le Bayern va désormais devoir gérer le cas épineux de Robert Lewandowski, toujours désireux à quitter la Bavière.