Mercato: Nico Kovac va retrouver un poste en Allemagne

Sans club depuis son renvoi de l’AS Monaco en janvier, Nico Kovac va rebondir en Allemagne. Wolfsburg, qui s’est séparé de Florian Kohfeldt le week-end dernier, est sur le point d’engager l’entraîneur croate.

Nico Kovac va revenir à ses premiers amours. Sans emploi depuis janvier 2022 et son départ de l’AS Monaco, Nico Kovac a retrouvé un banc en Allemagne, du côté de Wolfsburg plus précisément, selon Kicker et Wolfsburger Allgemeine Zeitung. Les liens tissés entre Jörg Schmadtke, directeur général des Loups, et le technicien croate lors de leur passage au Bayer Leverkusen en 1998, auraient joué un grand rôle dans cette décision.

Décevant 12e de Bundesliga après avoir fini la saison précédente à la 4e place, la nomination du nouvel entraîneur des Loups aurait fait l'objet d'une lutte d’influence. Schmadtke aurait souhaité conserver Kohfeldt et le choix de Kovac serait celui de Volkswagen, actionnaire majoritaire du club. Une affirmation tout de suite démentie par Schmadtke, qui quittera le club en début de saison prochaine, affirmant que le choix de Kovac est bien le sien.

Poussé vers la sortie en début d’année 2022 par Monaco, Nico Kovac va revenir en Allemagne, là où il a fait ses gammes en tant qu’entraîneur principal après des piges avec les jeunes sur RB Salzbourg et la sélection croate.

En 2016, il prend la direction de l’Eintracht Francfort. Dès sa première saison, il atteint la finale de la Coupe d’Allemagne contre le Borussia Dortmund. S'il perd contre les Jungs, il revient la saison suivante pour cette fois soulever la coupe sous les yeux de son futur club: le Bayern Munich. Malgré un titre de champion d’Allemagne en 2019 avec les Bavarois, Kovac est démis de ses fonctions. Il découvre la Ligue 1 avec l’AS Monaco où il impose sa patte sur la Ligue 1. A Wolfsburg, Kovac espère probablement redorer son nom et redresser ce club habitué aux joutes européennes.