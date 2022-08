Mercato: l’AC Milan ne lâche pas Renato Sanches, dans le viseur du PSG

L’AC Milan maintient le contact pour tenter de recruter Renato Sanches (24 ans), sa priorité au milieu de terrain mais également courtisé par le PSG dans un combat à deux.

Le duel entre l’AC Milan et le PSG pour Renato Sanches (24 ans) se poursuit. Selon Sky Sport Italia et la Gazzetta dello Sport, le club italien fait toujours du Portugais sa priorité au milieu de terrain et entretient des contacts réguliers avec Jorge Mendes, son agent. Le club lombard pourrait accélérer sur le dossier dans les prochains jours après avoir bouclé l’arrivée du très prometteur international belge Charles De Ketelaere (21 ans, 8 sélections, un but). L’officialisation de l’arrivée du milieu offensif de Bruges pourrait intervenir dans les prochaines heures.

Milan pense à un plan B

Milan s’attaquera ensuite au chantier du milieu de terrain. Sanches est le choix numéro un même si les dirigeants lombards étudient une autre piste, celle menant au jeune joueur d’Aston Villa, Carney Chukwuemeka (18 ans), dont le contrat court jusqu’en 2023. Car Milan doit composer avec la concurrence du PSG pour Sanches, sur le départ de Lille (24 ans) à un an de la fin de son contrat.

Olivier Létang, président du club nordiste, a récemment confirmé son départ probable en laissant planer le doute sur sa future destination. "Il a deux très belles possibilités, c’est toujours mieux quand c’est comme ça, avait confié le dirigeant. S'il est toujours chez nous, c’est qu’on n’a pas trouvé l’accord avec les clubs concernés. Renato va partir oui, dans quel club, je ne sais pas. Des discussions sont en cours donc je vais garder confidentielle la nature de ces discussions. Ce sera Paris ou Milan."

Lille serait vendeur pour 15 millions d’euros. Selon les informations de RMC Sport, le joueur est tiraillé entre les deux clubs et peine à comprendre que Paris ne soit pas en capacité de bouger de manière efficiente. L’international portugais apprécie les deux possibles destinations et prendra sa décision une fois qu’une des possibilités deviendra concrète. En attendant, il a participé du stage de pré-saison du club en Espagne la semaine dernière.