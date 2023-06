Mercato: l'affaire Mbappé peut-elle être un handicap pour le PSG pour attirer des top joueurs?

L'avenir de Kylian Mbappé à Paris s'inscrit en pointillés, alors que l'attaquant de 24 ans n'a pas la volonté de lever son option pour prolonger son contrat avec le PSG au-delà de juin 2024. Mercredi soir dans "Rothen s'enflamme" sur RMC, Emmanuel Petit a expliqué que, selon lui, cette nouvelle affaire entre le club de la capitale et sa star pouvait affecter durablement l'attractivité des champions de France.

Où jouera Kylian Mbappé à la rentrée ? Alors que le capitaine des Bleus a laissé filtrer son intention de ne pas lever son option pour prolonger son contrat après 2024 avec le Paris Saint-Germain, le club de la capitale tente de faire le forcing pour le persuader de poursuivre l'aventure avec les champions de France.

Si le joueur de 24 ans a tenu à écarter les rumeurs d'un départ dès cet été sur les réseaux sociaux, toujours est-il que sa situation demeure instable et que cela peut se répercuter dans la gestion du mercato parisien. La star a reçu un appel de Luis Campos, pour lui dire en substance qu'il allait tout faire pour construire la meilleure équipe possible autour de lui. Mais peut-être pour la première fois du côté du PSG, on commence à envisager un futur proche sans le meilleur buteur de Ligue 1 dans l'équipe. Et cette "affaire Mbappé" pourrait avoir des conséquences, à terme, sur la capacité du club parisien à attirer des top joueurs.

"Bernardo Silva, qui a tout gagné ou presque cette saison, viendrait au PSG pour le défi sportif ? Non, j'en doute"

C'est en tout cas l'avis partagé par Emmanuel Petit mercredi soir dans "Rothen s'enflamme" sur RMC. Selon lui, ce dossier chaud pourrait refroidir les ardeurs des cibles potentielles du PSG. "Que le club continue à être attractif, bien sûr, ils auront toujours des finances pour attirer les joueurs. Mais est-ce que le projet sportif sera là ? Je suis loin d'être convaincu (...) À chaque fois qu'il y a une actualité négative au sein du PSG, il y en a toujours une autre qui arrive derrière, comme un tsunami. Moi, si j'étais encore en activité et si le PSG m'appelle, je refuse tout de suite. Maintenant s'ils m'offrent un pont d'or, peut-être que je réfléchirai parce que c'est la seule façon de convaincre des joueurs de venir au PSG aujourd'hui. Bernardo Silva, qui était dans une équipe ultra-compétitive avec Manchester City, qui a tout gagné ou presque cette saison, il viendrait à Paris pour le défi sportif ? Victor Osimhen, avec toutes les offres qu'il a sur la table, notamment en provenance d'Angleterre, il va venir au PSG pour le défi sportif ? Non, j'en doute (...) Citez-moi un joueur qui a progressé au PSG ces dernières saisons : à part Kylian Mbappé, il n'y en a pas."