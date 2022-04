Real: deux clubs possibles pour Gareth Bale, loin de l'Espagne

Gareth Bale pourrait quitter le Real Madrid et l'Espagne pour se rapprocher de son pays natal cet été. Selon un média gallois, Cardiff et Tottenham pourraient tenter le coup pour recruter l'attaquant de 33 ans.

Un dernier défi pour Gareth Bale avant la retraite et le golf à plein temps? En échec ces dernières saisons au Real Madrid, où il est devenu une sorte de blague récurrente qui fait plutôt rire jaune les supporters, l'ailier gallois est en fin de contrat en juin. Et l'option d'une prolongation n'est vraiment pas d'actualité.

Selon les médias britanniques, les pistes les plus chaudes mènent à Cardiff et Tottenham. Deux clubs que le Gallois connaît bien. C'est chez les Spurs que Gareth Bale, formé à Southampton, a atteint les sommets et impressionné l'Europe au point de séduire le Real Madrid, qui l'avait recruté en 2013. Tottenham l'avait d'ailleurs récupéré en prêt en 2020, sans le succès espéré. Les deux équipes sont les favorites des bookmakers pour accueillir le joueur de 33 ans.

Fan de Cardiff

Quant à Cardiff City, équipe de sa ville de naissance, il en est tout simplement supporter. D'ailleurs son oncle, Chris Pike, y a évolué entre 1989 et 1993. Le club, relégué en 2019 après une saison en Premier League, évolue en revanche en Championship et pointe actuellement à une modeste 17e place. Et il faudrait que Bale fasse un gros effort côté salaire pour pouvoir y signer. Tottenham est actuellement quatrième de Premier League, dans une lutte tendue avec Arsenal et Manchester United pour accrocher une place dans le top 4 et donc en Ligue des champions en fin de saison.