Mercato: l'ancien milieu de l'OM Luiz Gustavo rejoint Rudi Garcia à Al-Nassr

Le club saoudien d'Al-Nassr a annoncé ce dimanche avoir trouvé un accord pour la signature du milieu brésilien Luiz Gustavo (35 ans), libéré par Fenerbahçe. L'ancien joueur de l'OM va y retrouver Rudi Garcia comme entraîneur.

De Marseille à Janeiro... avant d'aller faire un petit tour à Riyad. Parti de l'OM pour Fenerbahçe en 2019, l'ancien chouchou du Vélodrome, Luiz Gustavo, va poursuivre sa carrière en Arabie saoudite. Le club d'Al-Nassr a en effet annoncé ce dimanche avoir trouvé un accord avec le milieu brésilien de 35 ans, libéré par le club stambouliote.

Luiz Gustavo devrait a priori signer un contrat d'un an plus une deuxième saison en option avec la formation de la capitale saoudienne. Et il ne débarquera pas en terre totalement inconnue, puisqu'il retrouvera sur le banc d'Al-Nassr un certain Rudi Garcia, son ancien coach à Marseille pendant deux ans.

Une petite colonie d'ex-joueurs de Ligue 1

Un Rudi Garcia qui a décidé de donner une coloration Ligue 1 à son effectif, étant donné qu'Al-Nassr a déjà recruté cet été David Ospina (ex-Nice) et Ghislain Konan (ex-Reims).

En trois ans passé en Turquie, Luiz Gustavo aura fait 97 apparitions sous le maillot de Fenerbahçe, pour cinq buts. Il sort d'un exercice 2021-2022 à 28 matchs, perturbé par une blessure à un tendon pendant près de trois mois.