Mercato: Neymar ne compte pas quitter le PSG cet été, assure son agent historique

Wagner Ribeiro, ancien agent de Neymar et toujours proche du clan du Brésilien, a assuré au cours d’un entretien à Goal Espagne que l’attaquant parisien souhaitait s’inscrire dans la durée dans la capitale. Selon Ribeiro, le "Ney" ne partira pas tant qu’il n’aura pas réalisé son rêve: gagner la Ligue des champions.

L’histoire entre le Paris Saint-Germain et Neymar est visiblement loin d’être terminée. Agent historique de l’ancien joueur du Barça (qu'il ne représente plus aujourd'hui) et proche du clan du Brésilien, Wagner Ribeiro a donné un entretien à Goal Espagne, dans lequel il évoque le cas du joueur du PSG. Selon lui, malgré les envies du club parisien de le voir éventuellement partir cet été, Neymar n'est pas partant.

"Neymar a un rêve, gagner la Ligue des champions avec le PSG. En dépit de toutes les rumeurs concernant un possible départ, il est très motivé et il n'arrêtera pas avant d'avoir réussi", a assuré Ribeiro.

Lié au PSG jusqu'en 2027

Comme indiqué par L’Equipe ce mercredi, Neymar, qui a vu son président Nasser Al-Khelaïfi entretenir le doute sur son avenir au PSG, va bientôt voir son bail s'étirer jusqu'en 2027. Deux années en option figuraient dans le contrat qu’il a signé au printemps 2021: la première s’est activée au 1er juillet 2021, la seconde est prévue pour le 1er juillet 2022.

Depuis son arrivée en 2017 contre 222 millions d'euros, soit le plus gros transfert de l'histoire du football, le Brésilien a atteint une fois la finale de la Ligue des champions avec Paris (en 2020). Cette saison, Neymar a inscrit 13 buts et distillé huit passes décisives en 28 apparitions toutes compétitions confondues.