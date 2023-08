Mercato: l’appel du pied de Carlos Alcaraz à Mbappé pour rejoindre le Real Madrid

En marge du Masters 1000 de Toronto, le n°1 mondial espagnol Carlos Alcaraz, supporter du Real Madrid, n’a pas caché son souhait de voir l’attaquant du PSG Kylian Mbappé rejoindre le club merengue cet été au mercato.

Rafael Nadal et Carlos Alcaraz n’ont pas comme seul point commun d’être des terreurs sur les courts de tennis. Les deux joueurs espagnols sont aussi deux fervents supporters du même club, le Real Madrid. Alors que Nadal, blessé, se fait discret en attendant son retour à la compétition en 2024, Alcaraz, lui, trône à la première place du classement ATP et est donc en première ligne pour commenter l’actualité de l’équipe de Carlo Ancelotti.

Du Canada, où il s’apprête à disputer le Masters 1000 de Toronto, le numéro un mondial a été interrogé, une fois n’est pas coutume, sur le mercato. Et plus précisément sur le feuilleton Kylian Mbappé. Ecarté par le PSG parce qu’il refuse de prolonger son contrat, le buteur français (24 ans) est plus que jamais pressenti au Real Madrid. Une perspective qui réjouit Carlos Alcaraz.

"J'espère qu'on lira que Mbappé vient à Madrid, j'adorerais ça"

"Tous les supporters madrilènes veulent voir Mbappé à Madrid, a déclaré le tennisman espagnol samedi en conférence de presse. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, tout le monde veut l'avoir dans son équipe. Je vois des mèmes de Mbappé à Madrid, ça me fait rire. J'espère qu'on lira que Mbappé vient à Madrid, j'adorerais ça."

En attendant l’issue du feuilleton de l’été, le récent vainqueur de Wimbledon affrontera l’Américain Ben Shelton ou son compatriote espagnol Bernabé Zapata pour son entrée en lice à Toronto.