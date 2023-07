Mercato: l'Arabie Saoudite offre un pont d'or à Icardi, et un chèque intéressant au PSG

Le club d'Al-Shabab serait prêt à débourser 20 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant argentin Mauro Icardi, qui ne figure plus dans les plans du Paris Saint-Germain.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, qui l’a prêté à Galatasaray la saison dernière, Mauro Icardi sait qu’il n’est plus en odeur de sainteté dans la capitale. Son départ semble inéluctable cet été. Reste à savoir où il pourrait atterrir pour relancer sa carrière de façon définitive. Si son épouse et agente la sulfureuse Wanda Nara semble privilégier un retour en Italie, où l'AC Milan pourrait bouger, selon certaines rumeurs, le buteur argentin de 30 ans pourrait très bien succomber aux charmes de la très lucrative Saudi Pro League.

Icardi sort d'une saison très réussie en Turquie

Le club saoudien d'Al-Shabab, 4e du dernier championnat, propose 20 millions d’euros au Paris Saint-Germain pour Mauro Icardi, et un salaire de 80 millions d’euros sur deux saisons au buteur pour l’attirer, rapporte le Corriere della Sera dans son édition du jour. Arrivé sous la forme d'un prêt à Paris en septembre 2019 (avant d'être recruté à l'été 2020 pour quelque 50 millions d'euros), Mauro Icardi a connu des débuts très prometteurs avec le PSG, mais son aventure parisienne a très rapidement basculé dans le mauvais sens. Incisif lors de ses six premiers mois, l'attaquant argentin est devenu, au mieux, très décevant, lors des deux années qui ont suivi son recrutement.

Comme nous l'expliquions ces dernières semaines, le Paris Saint-Germain ne retiendra pas Mauro Icardi, la porte de sortie lui sera même grande ouverte, d’autant plus qu’il sort d’une excellente saison en Turquie. Sous le maillot de Galatasaray, Icardi a marqué 22 buts, et délivré 7 passes décisives en 24 matches de championnat. Le buteur argentin a conquis le public stambouliote grâce à ses prestations, dont les plus marquantes ont été réalisées contre des équipes majeures du championnat comme Besiktas et Fenerbahçe