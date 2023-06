Mercato: un club saoudien préparerait une offre pour Mauro Icardi

En fin de contrat avec le PSG jusqu'en 2024 et prêté à Galatasaray cette saison, Mauro Icardi est scruté de près en Arabie Saoudite. Le club d'Al-Taawoun se préparerait à faire une offre pour l'attaquant argentin.

Mauro Icardi va-t-il lui aussi succomber aux charmes du championnat saoudien. Après Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, l'attaquant argentin pourrait découvrir un nouveau championnat la saison prochaine. En fin de contrat avec le PSG jusqu'en 2024 et prêté à Galatasaray cette année, le joueur de 30 ans est scruté de près par Al-Taawoun. Comme le rapporte Fabrizio Romano, le club saoudien est sur le point de faire une offre verbale pour s'attirer les services de l'attaquant argentin. Les discussions sont à leur commencement et Paris aura son mot à dire dans cette transaction.

Une saison pleine avec Galatasaray

Comme expliqué par RMC Sport ces dernières semaines, le club de la capitale ne retiendra pas Icardi et les joueurs prêtés cette saison. Une porte de sortie grande ouverte pour celui qui sort d'une très bonne saison en Turquie. Sous le maillot de Galatasaray, il a marqué 22 buts et délivré 7 passes décisives en 24 matchs de championnat.

Une compétition remportée par son club lors de la dernière journée face à Ankaragücü, contre qui il a inscrit un doublé (1-4). Seul Enner Valencia (Fenerbahçe) a été plus efficace cette saison, avec 29 réalisations.