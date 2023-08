Mercato: l'Arabie Saoudite, piste la plus chaude pour Nicolas Pépé

Sans perspective à Arsenal, Nicolas Pépé est à l'affût d'une porte de sortie d'ici la fin du mercato. Selon nos informations, la piste la plus chaude pour l'ailier de 28 ans est en Arabie Saoudite.

Un rebond saoudien pour Nicolas Pépé? L'ailier ivoirien n'entre pas dans les plans de Mikel Arteta à Arsenal. Le joueur de 28 ans sort d'un prêt à Nice et n'a plus qu'un an de contrat en Angleterre. Selon nos informations, l'Arabie Saoudite est la piste la plus chaude pour accueillir l'ailier.

Une hypothèse à laquelle Nicolas Pépé n'est pas fermée. Besiktas était intéressé et avait formulé une offre au joueur pour un contrat de trois ans: proposition refusée par l'attaquant, ce qui a mis fin aux discussions.

Arteta ne compte pas sur lui

Recruté à grands frais par les Gunners en 2019 pour 80 millions d'euros environ bonus inclus après sa splendide saison à Lille (23 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues en 2018-2019), Nicolas Pépé n'avait pas été convié à la tournée de pré-saison par le staff d'Arsenal. Signe que son coach veut le voir partir cet été. Il n'a d'ailleurs participé à aucun des trois matchs des Londoniens depuis le début de la saison (Premier League et Community Shield).