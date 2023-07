Mercato: "J’étais dégoûté", Nicolas Pépé raconte le jour où son transfert à l’OM a capoté

Durant la saison 2016-2017, un accord avait été trouvé entre l’Olympique de Marseille et Angers pour le transfert de Nicolas Pépé. Mais comme l’attaquant ivoirien le raconte en détails au cours d’un entretien sur la chaîne Youtube Colininterview, l’affaire est finalement tombée à l’eau au tout dernier moment.

Nicolas Pépé aurait pu être un joueur de l’Olympique de Marseille. Mais le sort - et Angers - en ont décidé autrement. Comme il le raconte en détails au cours d’un entretien sur la chaîne Youtube Colininterview, l’attaquant ivoirien de 28 ans, prêté la saison dernière à Nice par Arsenal, était tout proche de s’engager avec le club phocéen durant l'exercice 2016-2017, au tout début de sa carrière professionnelle.

"En décembre (2016), six mois après mes débuts en Ligue 1, il y a Marseille qui arrive. Il y a un accord avec les deux clubs, mes agents commencent à discuter avec eux, on arrive à un accord total, confie Nicolas Pépé. C’est un truc de fou ça en plus. Mes agents sont dans le train pour aller à Marseille et négocier le contrat. Pendant qu’ils étaient dans le train, je ne sais pas ce qu’il s’est passé. Quand ils arrivent à Marseille dans le bureau, ils leur disent ‘c’est mort’. Ils leur disent qu’Angers a demandé un peu plus, ils disent ‘nous on était basé sur un budget, on avait dit tant, ils avaient accepté et au dernier moment vous avez augmenté’."

"Quand on m'a parlé de Marseille, j'ai dit oui tout de suite"

Les exigences des dirigeants du SCO ont donc fini par avoir raison de l’intérêt de l’OM, à l’époque présidé par Jacques-Henri Eyraud depuis quelques semaines. "Sur le coup, j’étais dégoûté et je me demande ce qu’ils ont fait, rembobine Nicolas Pépé. Quand on m’a parlé de Marseille, une opportunité de fou, j’ai dit oui tout de suite. Ça a capoté mais je ne l’ai pas pris en mode :’ils m’ont tué une opportunité’. J’ai continué à bosser en me disant qu’il y aurait peut être une autre opportunité et Lille est arrivé en fin de saison."

Acheté 18 millions d’euros par le LOSC à l’été 2017, Nicolas Pépé a explosé sous le maillot des Dogues. Auteur de 22 buts et 11 passes décisives lors de la saison 2018-2019, sa deuxième dans le Nord, il est ensuite parti à Arsenal à l’été 2019 contre un chèque de 80 millions d’euros.