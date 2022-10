Mercato: l'Atlético de Madrid "pas intéressé" par Mbappé

Après la rencontre de Ligue des champions entre l'Atléico de Madrid et Bruges (0-0), mercredi soir, le président des Colchoneros, Enrique Cerezo, été interrogé sur un possible intérêt pour Kylian Mbappé, en froid avec Paris. Et celui-ci a expliqué ne pas avoir le champion du monde 2018 dans son viseur.

Un prétendant en moins pour Kylian Mbappé. En froid avec la direction parisienne, visé par une "armée numérique" à en croire les révélations faites mercredi par Mediapart et frustré de son rôle de pivot sur le plan tactique, le champion du monde souhaiterait changer d'air et quitter le PSG. Mais sauf surprise, le meilleur buteur de Ligue 1 (huit buts) ne devrait pas prendre la direction de l'Atlético de Madrid.

"Mbappé ? Nous ne nous intéressons pas à lui"

Après le match nul (0-0) entre le club espagnol et Bruges lors de la quatrième journée de Ligue des champions, le président des Colchoneros, Enrique Cerezo, a été interrogé sur plusieurs dossiers. S'il a tenu à réaffirmer son soutien envers Joao Felix - "Il va triompher ici avec l'Atleti" - il a battu en brèche la possibilité de voir le Français arriver au club dans les prochaines semaines. "Mbappé ? Nous ne nous intéressons pas à lui, même s'il aurait une place dans n'importe quelle équipe", a-t-il détaillé dans des propos reportés par le journaliste Fabrizio Romano.

Ardemment courtisé par le voisin du Real tout la saison dernière, Mbappé avait fait le choix, après discussion avec son entourage et encouragé par le président de la République, Emmanuel Macron, en personne, de prolonger son contrat avec Paris jusqu'en 2025. Mais quelques mois plus tard, la volte-face serait totale en cas de signature du natif de Bondy à Madrid.