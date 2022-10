PSG: comment le Real Madrid réagit aux derniers rebondissements sur Mbappé

Selon Marca, le Real Madrid ne veut pas se mêler de la brouille entre Mbappé et le PSG. Surtout, le club madrilène n'aurait aucune intention de chercher à recruter le Français.

Après les dernières révélations sur l'avenir de Kylian Mbappé, qui songe à quitter le Paris Saint-Germain dès que possible, qu'en pense le Real Madrid ? "Rien", écrit sèchement Marca par la plume de l'un de ses journalistes phares. À en croire le quotidien sportif espagnol, le club madrilène n'a aucune intention de s'immiscer dans ce dossier brûlant et de relancer une opération séduction à l'endroit du champion du monde français.

Marca: "Il n'entre pas dans les futurs plans"

Éconduit l'été dernier par Kylian Mbappé, qui a préféré prolonger au PSG, le Real Madrid estimerait à présent que le mécontentement de la star à Paris n'est pas son problème, mais celui de l'intéressé et de son club. Pour l'heure, les dirigeants madrilènes auraient une totale confiance en Rodrygo et Vinicius Junior pour entourer Karim Benzema. Marca résume ainsi la position du Real Madrid sur Mbappé: "Il n'entre pas dans les futurs plans d'une équipe construire autour de l'engagement et du leadership du groupe et de Carlo Ancelotti. Rien ne change. (...) L'avenir de l'équipe ne passe pas par Mbappé".

Reste que le Real Madrid ne serait absolument pas surpris de la tournure des événéments à Paris. Il y a quelque temps, le président Florentino Pérez avait déclaré penser que Kylian Mbappé allait regretter sa prolongation. Une manière pour lui, selon Marca, de dire qu'il semblait impossible pour Paris de tenir toutes les promesses sportives qui ont été faites au joueur.