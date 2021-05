Mercato: l'avenir de Dembélé au Barça de plus en plus incertain

Selon les informations du quotidien Sport, Ousmane Dembélé n'aurait pas encore répondu favorablement à une offre de prolongation du FC Barcelone. L'attaquant français a perdu sa place de titulaire ces dernières semaines, et le club catalan craint que son joueur ne parte libre à l'issue de son contrat.

Le changement de système de Ronald Koeman a eu raison du temps de jeu d'Ousmane Dembélé. L'attaquant français a commencé les dernières rencontres sur le banc, alors que le technicien néerlandais aligne désormais régulièrement Antoine Griezmann et Lionel Messi aux avants-postes.

Dembélé n'a pas encore répondu pour une prolongation

Pourtant, Ousmane Dembélé réalisait jusqu'il y a quelques semaines une saison plutôt réussie, loin de ses premiers exercices en Catalogne perturbés par des blessures. A tel point que la direction catalane a formulé une offre de prolongation au joueur ces dernières semaines. Mais selon le quotidien Sport, le champion du monde 2018 n'y aurait pas encore pas répondu, faisant craindre au Barça un départ.

Par crainte de voir Ousmane Dembélé partir libre à l'été 2022 ou qu'il discute d'ici là pour trouver un nouveau point de chute, le FC Barcelone pourrait donc être tenté par le vendre dès cet été. L'avenir du joueur en Catalogne serait en tout cas de plus en plus incertain, et ses relations avec Ronald Koeman un peu moins cordiales ces dernières semaines.

Ousmane Dembélé a commencé les 6 derniers matchs du Barça sur le banc. Un changement de statut pour le joueur qui a marqué 10 buts cette saison en participant au total à 41 matchs. La logique du Barça est donc claire: si aucun accord n'intervient au cours des prochaines semaines, Ousmane Dembélé ne sera pas retenu cet été.