Mercato: avec Gravenberch, le Barça aurait ciblé son nouveau Busquets

Selon Mundo Deportivo, le Barça aurait dans le viseur Ryan Gravenberch, milieu de terrain de l'Ajax. Agé de 18 ans et surveillé par d'autres clubs comme la Juve ou Manchester United, le joueur pourrait être un potentiel successeur de Sergio Busquets, selon Ronald Koeman.

La tâche est complexe pour le Barça. D'un côté, il va falloir recruter pour apporter du sang neuf à un effectif dans lequel plusieurs cadres semblent en fin de carrière (Piqué, Busquets, Messi voire Alba). De l'autre, le club catalan affiche une dette de plus d'un milliard d'euros qui rend toute grosse dépense presque impossible. Mais le FC Barcelone ne s'empêche pas de se positionner sur certains dossier.

>> Les infos mercato en direct

Selon Mundo Deportivo, le club - et surtout son entraîneur Ronald Koeman - aurait ciblé Ryan Gravenberch, milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam. Un joueur de 18 ans très prometteur, si l'on en croit l'attente autour de lui depuis les catégories de jeunes. Il vient de remporter le championnat des Pays-Bas avec son équipe, avec qui il a disputé 28 matchs d'Eredivisie et six de Ligue des champions sur l'exercice.

Le même agent que Pogba

Parfois comparé à Paul Pogba - avec qui il partage le même agent, Mino Raiola - Ryan Gravenberch ne manque pas de prétendants. A commencer par la Juve et Manchester United... deux clubs avec qui Raiola a l'habitude de traiter. Son contrat court jusqu'en 2023 à l'Ajax.

Une grande tige d'1,90m qui joue au milieu de terrain, un talent précoce... voilà de quoi rappeler Sergio Busquets dans les têtes du Barça. C'est d'ailleurs pour lui succéder que Ronald Koeman penserait à lui. Histoire glorieuse oblige entre les deux clubs, le FC Barcelone a pour lui sa relation très forte avec l'Ajax. Les Catalans le suivent depuis déjà plusieurs années et avaient failli le faire signer à ses 15 ans. Le Barça aurait même tenté de négocier... en concluant le transfert de Frenkie De Jong en 2019.