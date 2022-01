Mercato: l'énorme salaire qu'Insigne va toucher à Toronto l'été prochain

Le Toronto FC a officialisé ce samedi la signature de Lorenzo Insigne pour juillet prochain, avec un contrat XXL de 4 ans à la clé pour l'ailier gauche. A 30 ans, l'international italien va découvrir la MLS, un nouveau championnat pour lui, qui a passé pratiquement l'intégralité de sa carrière à Naples, son club formateur.

Une page va se tourner dans quelques mois pour Lorenzo Insigne et Naples. L'international italien quittera libre en juillet prochain une équipe où il a été formé, pour rejoindre le Toronto FC en MLS. Professionnel depuis 2009, Insigne était devenu le capitaine du club napolitain, où il a disputé pour l'instant 415 matchs officiels, pour 114 buts.

11 millions d'euros nets annuels de salaire

Dans un communiqué ce samedi, le Toronto FC annonce avoir trouvé un accord avec Lorenzo Insigne pour un contrat de 4 ans. "C'est une journée historique et excitante pour notre club, a déclaré Bill Manning, président de la formation canadienne. Lorenzo est un attaquant de classe mondiale au sommet de sa carrière. Il a été champion d'Europe avec l'Italie et a joué dans les plus grands stades au cours de sa carrière avec Naples. Il joue avec joie et passion, et nos supporters vont adorer le regarder en tant que membre de l'équipe."

En attente de la réception de son certificat international de transfert, l'international italien sera considéré comme "joueur désigné", aux yeux de la règlementation du championnat nord-américain de football, qui permet aux franchises de recruter jusqu'à trois joueurs sans tenir compte des restrictions salariales.

Si Lorenzo Insigne va traverser l'Atlantique pour découvrir un nouveau championnat et une nouvelle culture, il touchera surtout, selon la presse italienne, 11 millions d'euros en salaire annuel net, avec des bonus pouvant atteindre 3,5 millions. Insigne disposera également d'autres avantages comme une voiture et une villa fournies par le club. Rendez-vous désormais le 1er juillet prochain pour le début d'une nouvelle aventure.