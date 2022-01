Mercato: la déclaration d'amour de Griezmann à l'Atlético

Prêté par le FC Barcelone à l’Atlético de Madrid l’été dernier, Antoine Griezmann savoure son retour chez les Colchoneros. Alors qu’une obligation d’achat est présente dans l'offre émise par la formation espagnole, l’attaquant français a assuré dans un entretien accordé à Transfermarkt vouloir rester chez les Rojiblancos le plus longtemps possible.

Après cinq années pleines à l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann (30 ans) avait choisi à l’été 2019 de quitter son rôle de leader pour tenter sa chance au FC Barcelone. Malheureusement pour l’attaquant, ses deux années chez les Catalans n’auront pas vraiment connu le succès espéré. Malgré une dernière saison intéressante avec 13 buts et 7 passes décisives en Liga, le Français a été poussé vers la sortie, pour retourner du côté de Madrid.

Même si son départ avait été mal vécu par beaucoup de fans, les Colchoneros ont décidé de rapatrier leur joueur dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat obligatoire. Si ses débuts ont été compliqués, le champion du monde retrouve peu à peu son meilleur niveau. Interrogé sur son avenir par Transfermarkt, Griezmann a été clair sur ses envies pour le futur: "J’espère que l’Atlético voudra de moi tant que je pourrai suivre le rythme des matchs et le niveau d’exigence, et que nous pourrons écrire une autre belle histoire."

"C’est à l’Atletico que je me sens le plus à l’aise"

Pour l’occasion, le site allemand a demandé au Français si une aventure en Bundesliga était imaginable. Une possibilité qui a peu de chances de se réaliser selon le principal intéressé: "Je n’y ai jamais vraiment pensé, car depuis mon passage à la Real Sociedad, je me suis toujours senti bien là où j’étais, et finalement, c’est ici, à l’Atlético, que je me sens le plus à l’aise et le plus heureux. Et je ne veux pas changer encore une fois."

Afin de montrer son bonheur d’évoluer chez le quatrième de Liga, le joueur de 30 ans est revenu sur ses meilleurs choix effectués durant sa carrière: "Pour moi, il y en a deux. D’une part, tout faire pour que mes parents me laissent partir à la Real Sociedad quand j’avais 14 ans, ce qui était très difficile à cause de la distance. D’autre part, c’est le passage à l’Atlético de Madrid, qui a changé ma vie."