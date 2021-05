Mercato: l'espoir français Ibrahima Konaté signe à Liverpool

Liverpool a officialisé ce vendredi le recrutement d'Ibrahima Konaté, défenseur français de 22 ans. Formé à Sochaux, l'espoir français quitte la Bundesliga et le RB Leipzig. Selon la presse anglaise, les Reds ont payé la clause libératoire, soit un montant estimé à 42 millions d'euros.

C'est désormais officiel: Ibrahima Konaté est un joueur de Liverpool. Les Reds ont confirmé ce vendredi le recrutement du défenseur français de 22 ans, international Espoirs, qui évoluait jusqu'ici avec le RB Leipzig. Le transfert sera effectif le 1er juillet prochain, sous réserve de l'obtention du permis de travail.

"Je suis vraiment heureux de rejoindre un club aussi important que Liverpool, a déclaré Konaté pour le site officiel du club. C'est un moment vraiment excitant pour moi et ma famille et j'ai vraiment hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, le staff, et de commencer ce nouveau chapitre. En ce moment, je me concentre sur le championnat d'Europe U21 avec la France, mais après cette compétition, je sais que je rejoindrai l'une des meilleures équipes du monde et cela me donne un sentiment de fierté."

"Je le suis depuis Sochaux", assure Klopp

Cela faisait quatre saisons que Konaté portait les couleurs du RB Leipzig, en Bundesliga, disputant 96 rencontres au total. Formé à Sochaux, le joueur était dans le viseur de Jürgen Klopp depuis un long moment. "Je suis vraiment heureux que nous ayons pu ajouter un joueur de la qualité d'Ibrahima à notre équipe et c'est quelqu'un que j'admire depuis longtemps, depuis que j'ai pris conscience de son potentiel pour la première fois quand il était à Sochaux, a commenté Klopp, pour le site officiel de Liverpool. Nous recrutons un joueur qui ajoutera à la qualité que nous avons déjà ici. Ses qualités physiques sont très impressionnantes. Il est rapide, il est très fort et il est fort dans les airs."

A Liverpool, le secteur défensif a été décimé au cours de cette saison avec de nombreuses blessures, dont celle de Virgil van Dijk. Liverpool souhaitait se renforcer en défense et a posé une première pierre dans son mercato avec la signature de Konaté. Le montant de l'opération et la durée de son contrat n'ont pas officiellement été annoncés. La presse anglaise indiquait que Liverpool allait payer la clause libératoire du joueur, estimée à près de 42 millions d'euros.