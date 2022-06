Mercato: l'étonnante déclaration de Mané sur un possible départ de Liverpool

A un an de la fin de son contrat avec Liverpool, Sadio Mané pourrait filer au Bayern Munich cet été. En conférence de presse avec le Sénégal vendredi, l'attaquant n'a rien fait pour éteindre les rumeurs.

Après de telles déclarations, difficile d’imaginer autre chose qu’un départ pour lui cet été. En conférence de presse vendredi à la veille d’affronter le Bénin dans le cadre des qualifications pour la CAN 2023 (ce samedi à 21h), Sadio Mané s’est exprimé sur son avenir. Sans dire où il évoluera la saison prochaine, l’attaquant sénégalais de 30 ans (88 sélections, 30 buts) a tenu des propos pour le moins étonnants.

"Comme tout le monde, je suis sur les réseaux sociaux et je vois les commentaires. 60 à 70% des Sénégalais veulent que je quitte Liverpool ? Je ferai ce qu’ils veulent. Nous verrons bientôt. Ne soyez pas pressés", a-t-il commenté dans un grand sourire. Depuis quelques jours, Mané est annoncé avec insistance du côté du Bayern Munich par les médias allemands et britanniques.

Un transfert à 30 millions d'euros ?

A un an de la fin de son contrat avec Liverpool, il aurait décidé de se lancer un nouveau défi en rejoignant l'ogre bavarois. Son départ serait bien sûr un coup dur pour l'équipe de Jürgen Klopp au vu de son rendement et de son expérience. Arrivé chez les Reds en 2016 en provenance de Southampton contre un chèque de 36 millions d'euros, Mané a notamment remporté la Ligue des champions (2019) et la Premier League (2020).

Interrogé sur le futur de son joueur avant la finale de la Ligue des champions perdue face au Real Madrid samedi dernier (1-0) au Stade de France, Klopp avait préféré botter en touche : "Les rumeurs sur le Bayern Munich, je m'en fiche complètement. Sadio sait combien il est important pour nous." D'après Sky Sports, le Bayern proposerait près de 30 millions d'euros, plus 5 à 10 millions d'euros de bonus, pour s'attacher les services de l'ancien Messin, qui pourrait s'engager jusqu'en 2025.