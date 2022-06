Mercato: Pavard s'attend à un "compromis" entre Lewandowski et le Bayern

En conférence de presse avec l'équipe de France ce mercredi, Benjamin Pavard a été interrogé sur la volonté de Robert Lewandowski, son coéquipier au Bayern Munich, de changer de club cet été.

Robert Lewandowski va-t-il quitter le Bayern Munich, conformément à son souhait? "Je lis ça comme vous, je n'ai pas d'informations en plus", a répondu son coéquipier Benjamin Pavard, en conférence de presse ce mercredi avec l'équipe de France. Le défenseur a néanmoins estimé qu'un "compromis" pourrait être trouvé entre l'attaquant polonais de 33 ans et le club bavarois: "S'il a des envies d'ailleurs et que le Bayern s'y retrouve aussi..."

"Je préfèrerais qu'il reste, a-t-il aussi dit. Il marque de nombreux buts chaque saison avec nous, c'est l'un des meilleurs attaquants du monde. (...) C'est sûr qu'on serait tristes s'il partait".

Le torchon brûle entre Lewandowski et le Bayern

Robert Lewandowski a ouvert les hostilités lundi pour tenter de forcer son départ du Bayern Munich, en décrétant que son "histoire" avec le club avait "touché à sa fin", s'attirant un commentaire acerbe du patron du champion d'Allemagne. "Une chose est certaine aujourd'hui: mon histoire avec le Bayern a touché à sa fin", a-t-il lancé, lors d'une conférence de presse avec la sélection polonaise. Plusieurs médias rapportent qu'il souhaite rejoindre le FC Barcelone à l'intersaison.

"Après tout ce qui s'est passé au cours des derniers mois, je ne peux pas imaginer de poursuivre une bonne coopération. Je me rends bien compte qu'un transfert sera la meilleure solution pour chacune des deux parties. Je pense que le Bayern ne me retiendra pas uniquement parce qu'il a droit de le faire", a ajouté l'homme aux 344 buts en huit saisons, sous contrat jusqu'à l'été 2023.

"Je ne sais pas pourquoi Robert a décidé d'emprunter cette voie, de telles déclarations en public ne font avancer personne, a répondu Oliver Kahn, président du Bayern. Avec nous, Robert a été couronné deux fois joueur Fifa de l'année, je pense qu'il devrait savoir ce que lui apporte le Bayern. L'estime, cela ne marche pas seulement à sens unique".