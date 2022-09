Mercato: l'Inter garde confiance pour conserver cet hiver Skriniar, pisté par le PSG

Le dossier Milan Skriniar risque d'agiter le mercato d'hiver, si ce dernier ne se positionne pas clairement d'ici-là, lui qui est en fin de contrat en juin 2023. Du côté de l'Inter, la confiance est de mise, et ce malgré les gros problèmes financier du club italien.

Aussi vite clôturé, aussi vite relancé ? Le dossier Milan Skriniar n'en finit plus d'agiter l'actualité du PSG et de l'Inter Milan. La Gazzetta Dello Sport indique ce jeudi dans ses colonnes que Steven Zhang, le patron de l'Inter, s'est engagé à investir l'argent nécessaire pour conserver et prolonger Milan Skriniar. Le club italient aurait d'ores et déjà décidé de refuser toutes les offres qui seront formulées en janvier pour le défenseur âgé de 27 ans. Le PSG est prévenu.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Cela ne devrait pas empêcher le club de la capitale de revenir à la charge cet hiver, à six mois de la fin du contrat du roc slovaque, avec une offre comprise entre 30 et 40 millions d'euros. Le joueur n'est pas pressé de prolonger, mais ne semble pas non plus pressé de partir: "J’ai toujours cherché à donner mon maximum pour ces couleurs et cette équipe. Je le fais encore maintenant comme je l’ai toujours fait et c’est pour cela que les Tifosi me veulent du bien. J’ai d’excellents rapport avec eux et je tiens à les remercier, c’est si beau pour un joueur, d’avoir un tel rapport avec ses supporters", a lâché le défenseur de l'Inter pour DAZN ce mercredi.

L'Inter en proie à de grosses difficultés financières

Malgré les dire de Steven Zhang, l'Inter a-t-elle les liquidités pour prolongr Milan Skriniar ? Ce qui est certain c'est que le club milanais connaît de lourdes difficultés financières. L'Inter Milan accuse une lourde perte de 140 millions d'euros au terme de l'exercice 2021-22. Un déficit qui s'explique par les conséquences de la crise sanitaire. Lors de la saison 2020-21, le club de Serie A, propriété du groupe chinois Suning, avait déjà affiché des pertes record de 245 millions d'euros.

Malgré la menace qui plane, le club s'est voulu rassurant: "Le propriétaire a déjà officiellement exprimé son engagement à soutenir le groupe" en couvrant les pertes. "Les deux principaux objectifs du club restent inébranlables: maintenir la compétitivité de l'équipe au plus haut niveau dans toutes les compétitions et renforcer sa position financière" explique l'Inter dans un communiqué.