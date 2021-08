Mercato: l'offre du Real pour Mbappé se fera au dernier moment, selon la presse madrilène

D'après le quotidien AS, le Real Madrid devrait formuler une offre entre 130 et 170 millions d'euros pour l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé le 30 août, la veille de la clôture du mercato.

Le feuilleton devrait nous tenir en haleine jusqu’à la fin de l’été. Le Real Madrid souhaiterait attendre l’avant-dernier jour du mercato, le 30 août, pour formuler une offre au Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé, d’après plusieurs titres de presse espagnols dont le journal AS. L’attaquant français serait toujours la priorité des Merengue, qui seraient prêts à débourser entre 130 et 170 millions d’euros pour ses services.

La fermeture du mercato est prévue pour le 31 août, ce qui laisse encore le temps à Florentino Perez et Nasser Al-Khelaïfi, présidents des deux clubs, de mener leurs négociations. Mais l’offre ne devrait pas arriver sur la table de ce dernier avant le 30, les Madrilènes tenant à respecter l’intégrité sportive et à ne pas interférer avant la trêve internationale, alors que le PSG jouera en Ligue 1 le 29, à Reims.

Mbappé invité à se faire discret

Entretemps, le Real aurait demandé à Mbappé, qui serait toujours intéressé par une venue en Liga et n’a toujours pas prolongé à Paris alors que son contrat expire en 2022, de se faire discret pour ne pas froisser ses actuels dirigeants. Une offre "sérieuse et travaillée", dixit AS, comprise entre 130 et 170 millions d’euros devrait ensuite être formulée pour mettre sous pression Al-Khelaïfi, qui doit craindre de voir son joueur partir libre l’été prochain.

Pour le Real, qui n’a pas déboursé le moindre centime au cours du mercato, les fonds pour recruter Mbappé sont bien là. Au cours de l’été, seul David Alaba est arrivé au club, libre, tandis que Gareth Bale est revenu de prêt de Tottenham. Faute de renforts en attaque d’ici là, le Gallois devrait être titulaire pour affronter Levante, dimanche (22h).