Mercato: l’OL annonce l’arrivée d’Alvero, sa première recrue officielle de l’été

Skelly Alvero (21 ans) quitte officiellement Sochaux pour l'Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain français et ses 2,02m débarquent dans le Rhône contre un chèque de quatre millions d'euros.

L’Olympique Lyonnais tient sa première recrue officielle de l’été. En attendant la probable arrivée de Clinton Mata, le club rhodanien a annoncé ce mercredi la signature de Skelly Alvero. Le (très) grand milieu de terrain (2,02m) débarque en provenance de Sochaux.

Le Français de 21 ans s'engage jusqu'en juin 2028. Pour boucler son arrivée, l’OL a dû débourser quatre millions d’euros (plus un éventuel bonus d’un million d’euros). Un bonus de 10% sur une éventuelle future plus-value à également été négocié.

Un milieu de terrain au profil "assez particulier"

"L’OL est un club ambitieux et j’espère pouvoir l’amener le plus haut possible, a réagi le joueur dans le communiqué du club. J’ai un profil assez particulier mais je suis plutôt polyvalent et capable de faire beaucoup de choses différentes sur un terrain."

Formé à Sochaux, Alvero a fait ses premiers pas professionnels il y a moins d’un an, en août 2022 à l’occasion de la troisième journée de Ligue 2. Au cours de l’exercice 2022-2023, il a joué au total 31 rencontres de championnat, dont 20 en tant que titulaire. Au sein de l’effectif du club montbéliard, qui va devoir passer par un appel pour éviter une relégation administrative en National, il a gagné sa place dans le onze à partir du mois de janvier.