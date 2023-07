Mercato: l'OL tient une recrue dans le secteur défensif avec Clinton Mata

Dans la foulée des sanctions de la DNCG, l'Olympique Lyonnais a bouclé ce mardi le recrutement de Clinton Mata. Le défenseur angolais de 30 ans va quitter le FC Bruges pour s'engager chez les Gones jusqu'en 2026.

Avec le départ de Malo Gusto à Chelsea, l'OL ne pouvait compter que sur le jeune Sael Kumbedi à droite en ce début de mercato. Mais le club rhodanien va rapidement ajouter un joueur d'expérience à l'effectif de Laurent Blanc. Comme indiqué par la presse belge et L'Equipe, RMC Sport confirme l'arrivée de Clinton Mata en provenance du FC Bruges et malgré l'encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation imposés ce mardi par la DNCG.

Suivi depuis le printemps et avant même l'arrivée de Matthieu Louis-Jean comme responsable du recrutement, le latéral droit va s'engager pour trois saisons chez les Gones. Le club belge du FC Bruges devrait récupérer près de cinq millions d'euros pour l'international angolais aux huit sélections.

Mata, une belle expérience en Belgique

Evoquée par RMC Sport dès la mi-juin, l'arrivée de Clinton Mata comme renfort à droite avait été validée par Laurent Blanc et le board de Jean-Michel Aulas avant l'éviction de l'emblématique président le 5 mai. Pas encore officiellement entré dans ses fonctions, Matthieu Louis-Jean avait ensuite confirmé son profil pour le mercato estival.

Formé en Belgique où il a joué l'intégralité de sa carrière avant de rejoindre la Ligue 1 cet été, Clinton Mata bénéficie d'une solide expérience en Europe. Plus à l'aise comme latéral droit, le Belgo-Angolais de 30 ans peut aussi dépanner comme défenseur central ou au milieu sur le côté droit.

Outre ses plus de 200 matchs en D1 belge, le latéral droit a déjà disputé 23 rencontres en Ligue des champions. Titulaire à Bruges la saison passée, Clinton Mata a joué 30 matchs toutes compétitions confondues malgré quelques pépin physiques.