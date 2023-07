Mercato: l'OL fait appel des restrictions de la DNCG

L'OL fait appel des restrictions imposées par la DNCG. Le club est sous le coup d'un encadrement de sa masse salariale et de ses dépenses en indemnités de transfert.

C'était la date limite pour déclencher la procédure. L'Olympique Lyonnais annonce ce mardi avoir interjeté appel des restrictions imposées par la DNCG en matière de signature de nouveaux joueurs lors de ce mercato d'été. "On va apporter plus de précisions à notre première copie", a affirmé Santiago Cucci, nouvel homme fort du club et prochainement officiellement nommé président exécutif.

"Dans une première analyse, ils ont estimé qu’on devrait revoir notre copie. Ce n’est pas grave. On est humble, a ajouté le dirigeant. C’est pour ça qu’on va faire appel, pour montrer le sérieux du premier projet, et surtout apporter plus d’éléments qui ont été demandés dans l’analyse de la DNCG. On va arriver avec un dossier sérieux, bien constitué et compréhensible. On n’a rien à cacher".

"On avait de très bons arguments"

La Direction nationale du contrôle de gestion, gendarme financier du football français, a soumis l'OL à un encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert. Un délai d'une semaine avait été donné pour contester cette décision.

"J’ai beaucoup de respect de la DNCG qui assure l’équité financière et sportive entre tous les clubs, a également déclaré Santiago Cucci. Elle fait un travail nécessaire pour le bon fonctionnement du championnat et de l’organisation de tous les clubs. Nous, on avait de très bons arguments. L’OL Reign (la vente de la section féminine), des ventes de joueurs à venir… Il y en a qui sont actées. On a forcément des revenus. Donc on va acheter, on veut construire une équipe compétitive".

Les restrictions n'ont pas empêché l'OL de conclure deux arrivées: Clinton Mata (FC Bruges) et Skelly Alvero (FC Sochaux-Montbéliard).