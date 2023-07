Mercato: l’OL annonce l’arrivée de Clinton Mata

Le club rhodanien a officialisé ce jeudi la signature de Clinton Mata en provenance de Bruges. L'international angolais (8 sélections), âgé de 30 ans, signe pour trois ans contre un montant de cinq millions d'euros, hors bonus.

Deux jours après la décision de la DNCG (direction nationale du contrôle et de la gestion), limitant l’encadrement de la masse salariale et des transferts, l’OL a annoncé ce jeudi l’arrivée du latéral droit, Clinton Mata qui a signé pour trois ans et contre une somme de cinq millions d’euros.

Débarqué à Lyon dans la soirée de mardi, il a satisfait à la visite médicale avant de signer son contrat. Il n’était pas des tests physiques, programmés ce jeudi puisqu’il devait retourner en Belgique pour gérer des affaires personnelles. Il reviendra pour la reprise véritable, samedi à Lyon avant le début du stage du 9 au 18 juillet, dès dimanche au Pays-Bas, ponctué le 14 juillet par le premier match de préparation de la saison, face à De Treffers (D3).

23 rencontres de Ligue des champions avec Bruges

Débarqué à Bruges en 2018 après des expériences au Sporting de Charleroi et au Racing Genk, Clinton Mata a disputé 197 matches, inscrivant six buts et délivrant 16 passes décisives. Comme Nicolas Tagliafico, son pendant à gauche, Clinton Mata va apporter son expérience, à l’image des 23 rencontres de Ligue des Champions disputées avec Bruges.

Pour seconder Sael Kumbedi (18 ans) dans un secteur de jeu qui a perdu Malo Gusto, désormais vraiment transféré à Chelsea, l’expérimenté élément polyvalent – il peut dépanner défenseur central ou milieu de terrain – avait été repéré par Bruno Cheyrou, directeur du recrutement de l’OL jusqu’au 30 juin dernier. Validé par Laurent Blanc en avril, cette piste avait été confirmée par John Textor, qui depuis sa prise de pouvoir le 5 mai dernier, s’investit notamment sur la partie sportive de l’OL. Matthieu Louis-Jean avait à son tour, confirmé "la bonne pioche" en validant le profil dans les derniers jours de juin.

C’est la deuxième recrue pour le groupe de Laurent Blanc, l’OL ayant officialisé mercredi l’arrivée de Skelly Alvero (21 ans) en provenance de Sochaux. Avant, les signatures annoncées dans cette intersaison concernaient d’abord l’Académie et la réserve dirigée par Gueida Fofana: Mahamadou Diawara (ex-Académie du PSG, un milieu de terrain gaucher de 18 ans a signé un contrat jusqu’en 2027) ; Ibrahima Fall (attaquant, contrat jusqu’en 2026) et Moussa Kanté (meneur de jeune jusqu’en 2015), deux jeunes nés en 2004 repérés dans l’Académie implantée au Sénégal, le Dakar Sacré Cœur.