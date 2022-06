Mercato: l'OL officialise la prolongation de Lopes jusqu'en 2025

Anthony Lopes a prolongé son contrat avec l'OL, a annoncé mardi le club. Le gardien portugais de 31 ans est désormais engagé jusqu'en juin 2025, avec une autre année en option.

L'an passé, son poste semblait menacé par les rumeurs concernant André Onana. Le voilà finalement conforté et même renforcé. Anthony Lopes a prolongé son contrat avec l'Olympique Lyonnais pour deux saisons supplémentaires. Le gardien international portugais de 31 ans est désormais lié à son club formateur jusqu'en juin 2025. L'accord comprend une saison de plus en option.

L'OL a annoncé mardi cette nouvelle avec une vidéo mettant en scène Anthony Lopes avec Yves Chauveau, deuxième gardien le plus capé de l'histoire du club (490 apparitions). Le Portugais de 31 ans, lui, en est à 419 en dix ans de carrière professionnelle. Ce qui le place aux portes du top 5 des joueurs ayant disputé le plus de matchs.

"J'espère faire grandir ce chiffre le plus haut possible", dit Anthony Lopes dans ce clip. "Tu sais que tu vas battre le record", lui répond Yves Chauveau, aujourd'hui âgé de 77 ans.

L'OL vise un "retour aux fondamentaux"

Avec cette prolongation, l'OL entend confirmer son changement de cap, qui vise à remettre l'accent sur les joueurs du centre de formation. C'est ainsi que le club a récemment sécurisé l'avenir de Castello Lukeba, Bradley Barcola et Maxence Caqueret. Le "retour aux fondamentaux", voulu par le président Jean-Michel Aulas, passera aussi, a priori, par le retour d'Alexandre Lacazette, en fin de contrat à Arsenal et d'ores et déjà d'accord pour revenir au club.