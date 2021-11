OL: Lopes assure qu’il était prêt à être en concurrence avec Onana

Dans Le Progrès ce samedi, Anthony Lopes s'est confié sur la rumeur qui envoyait André Onana à l'OL au cours de l'été dernier. Le gardien portugais admet avoir été quelque peu déstabilisé, mais comprend les raisons qui ont poussé le club à envisager une recrue à son poste.

Anthony Lopes (31 ans) a échappé de peu à une rude concurrence. Lors du dernier mercato estival, l'Olympique Lyonnais a tenté de recruter André Onana (25 ans). Mais les négociations avec le gardien camerounais, qui était suspendu pour dopage jusqu'au 4 novembre, avaient finalement échoué. Le Portugais formé à l'OL a donc conservé son statut de numéro 1 intouchable. Mais dans une interview parue samedi dans Le Progrès, il assure qu'il aurait "relevé le challenge" si le transfert s'était concrétisé.

"Je suis dans un très grand club, j'ai un gros caractère, une forte personnalité, et quand je dois passer en mode guerrier, je le fais", a aussi affirmé Anthony Lopes, qui a admis que ce mercato avait suscité chez lui un "gros sursaut d'orgeuil".

"Il me fallait redonner un gros coup de collier"

"Mon seul regret, c'est d'avoir pu créer quelques doutes dans les têtes de certains, a-t-il développé. Je sais où j'ai pêché, et ce que j'ai dû faire pour me remettre la tête à l'endroit. (...) Il me fallait redonner un gros coup de collier. On parlait d'un autre gardien, et je ne pouvais en vouloir qu'à moi-même, parce que je n'avais pas fait le nécessaire, au moins lors des derniers mois".

Sur le même sujet Mercato: le Barça serait attentif pour Onana, pourtant annoncé à l'Inter

Anthony Lopes s'est donc remis en question, après ses prestations décevantes lors de la saison 2020-2021. Le champion d'Europe 2016 avait notamment été la cible de critiques sur ses sorties très énergiques face aux attaquants adverses. Son contrat, renouvelé en 2019, s'achève en 2023.