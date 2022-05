OL: Aulas reconnaît des "erreurs" dans une lettre ouverte aux supporters, et veut retrouver "'l'ADN" du club

Dans une lettre ouverte publiée ce lundi, Jean-Michel Aulas promet un meilleur avenir pour l'OL, avec notamment un retour aux "fondamentaux", à la suite de la défaite 3-2 à Metz qui éloigne plus que jamais le club lyonnais d'une qualification européenne. Le dirigeant concède aussi des "erreurs" et des "échecs" avec l'équipe professionnelle.

Un long mea-culpa, mais aussi un plaidoyer pour l'avenir. Deux jours après la cuisante défaite 3-2 de l'Olympique Lyonnais sur le terrain du FC Metz en Ligue 1, qui ruine les espoirs de qualification européenne pour la saison suivante, Jean-Michel Aulas a pris sa plume pour rédiger une lettre ouverte à l'attention des supporters. Le président de l'OL y admet des "échecs" au crépuscule d'une saison très décevante qu'il compare à une "tempête".

"Nous avons trébuché, mais surtout nous sommes en train de nous relever, nous avons appris et nous sommes plus que jamais debout, encore plus solides si vous êtes avec nous, affirme Jean-Michel Aulas dans ce texte dévoilé mardi. Nous devons faire face à nos erreurs pour ne plus les reproduire, sans nous cacher ou nous trouver des excuses".

Aulas veut prendre exemple sur Milan, l'Inter, la Juve et l'Atlético

"Je ne pense pas que nous nous soyons perdus en route, mais aujourd’hui, je sais qu’il était important de retrouver nos fondamentaux, notre ADN OL, un mental qui s’inscrira dans un esprit de revanche la saison prochaine. (...) Nous allons pousser vers cet état d’esprit, sortir du confort, car nous devons une revanche à tous nos fans et passionnés de l’OL", promet le dirigeant de 73 ans, qui doit aussi gérer en coulisses l'arrivée de futurs actionnaires.

Malgré tout, Aulas refuse de croire que la situation est irréversible: "Je tiens aussi à vous rassurer et rappeler que tout ne se joue pas sur une seule saison quand on est une institution aussi solide que la nôtre. Rappelez-vous les échecs et reconstructions du Milan AC, de l’Inter Milan, de la Juventus ou de l’Atlético. (...) L’erreur à commettre serait de brûler ce que nous avons adoré pour mieux réduire en cendres ce qui est notre histoire, mais aussi notre ambition".

Pour remettre le club sur les bons rails, Aulas s'en remet à sa fameuse académie, en évoquant notamment les prolongations à venir de Maxence Caqueret et Rayan Cherki: "Nous souhaitons que l’ADN de la formation lyonnaise soit le maître mot de l’avenir. Nous serons vigilants sur les profils de nos joueurs et joueuses qui nous rejoindront, et tâcherons de cibler en priorité ceux que nous estimons être compatibles avec la philosophie et l’esprit du club que vous incarnez vous-mêmes en étant les supporters les plus inconditionnels de notre OL". Après les mots, les supporters attendent les actes.