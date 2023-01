Mercato: l'OL officialise le retour de Dejan Lovren jusqu'en 2025

Dix ans après son départ, Dejan Lovren est officiellement de retour à l'OL. Le défenseur croate s'est engagé jusqu'en 2025.

Un autre ancien est de retour à l'OL. Après Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, le club rhodanien a annoncé ce lundi la signature de Dejan Lovren pour deux saisons et demie, soit jusqu'en 2025. Depuis l'été 2020, Dejan Lovren portait les couleurs du Zénith Saint-Pétersbourg, où il entrait dans les six derniers mois de son contrat.

"Je suis très heureux de revenir à l’Olympique Lyonnais. C’est le club qui m’a ouvert les portes du football international, je ne l’oublierais jamais. J’ai beaucoup de souvenirs ici, beaucoup de liens aussi, notamment avec le Président Jean Michel Aulas qui m’a toujours soutenu, explique le Croate sur le site du club. Je suis parti de Lyon en 2013 avec des regrets car j’avais le sentiment de ne pas avoir tout montré. Je veux prouver à tout le monde quel joueur je suis réellement."

102 matchs avec l'OL

L'homme aux 78 sélections sous le maillot des Vatreni était la priorité de Bruno Cheyrou, le directeur de la cellule de recrutement, qui avait ciblé également Alexander Djiku (28 ans, Strasbourg) et le Turc Çalar Söyüncü (26 ans, Leicester), annonçait L'Equipe ces derniers jours. Lors de son premier passage entre 2010 et 2013, Lovren a disputé 102 rencontres avec les Gones et a remporté la Coupe de France en 2012 aux côtés d'Alexandre Lacazette.

En conférence de presse ce vendredi, Laurent Blanc ne cachait pas son envie d'avoir à sa disposition un défenseur central droitier, avec un profil expérimenté dans l'optique de l'aligner avec Castello Lukeba, sachant que Jerôme Boateng n'entre plus dans les plans du coach rhodanien. Troisième de la dernière Coupe du monde avec la Croatie, Dejan Lovren pourrait faire ses débuts contre Metz en Coupe de France samedi ou contre Nantes en Ligue 1 le 11 janvier.