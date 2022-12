OL: "Nous ne sommes pas les Anglais", Blanc pas fan des matchs pendant les fêtes

Laurent Blanc a exprimé son mécontentement ce vendredi à cause du calendrier de la Ligue 1 pendant les fêtes de fin d'année. Avant le match contre Clermont, le 1er janvier 2023, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a partagé sa défiance vis-à-vis du Boxing Day cher aux Anglais.

En France, la Ligue 1 a longtemps eu l'habitude d'observe une petite trêve à la fin du mois de décembre afin de laisser les joueurs profiter de Noël et du jour de l'an avec leurs proches. Avec l'instauration d'un Boxing Day à la française cette année, les joueurs de l'élite ont déjà repris. Un calendrier intense qui ne fait pas le bonheur de Laurent Blanc. L'entraîneur de l'OL ne s'en est pas caché ce vendredi à deux jours de défier Clermont lors de la 17e journée de la saison.

"Tout le monde parle du Boxing Day… Moi je l’ai joué le Boxing Day en Angleterre mais je n’en suis pas fou, a lâché le technicien rhodanien en conférence de presse. Jouer au football pendant les périodes de Noël et du jour de l’an, je trouve que… cela n’engage que moi, mais je ne suis pas un fan absolu. Pas du tout."

"J'aime mieux être avec ma famille"

Plutôt que d'enchaîner les rencontres de championnat, Laurent Blanc préfèrerait passer du temps avec ses proches. L'ancien coach du PSG et sélectionneur des Bleus l'a clairement fait savoir.

"Pour moi c’est une période familiale, a encore martelé l'entraîneur de l'actuel huitième de L1. Donc le jour de Noël et le jour de l’an je pense que pour les joueurs et moi-même, cela n’engage que moi encore une fois, j’aime mieux être avec ma famille."

Blanc ne veut pas d'un Boxing Day tous les ans

Laurent Blanc a toutefois reconnu que l'année 2022 était particulière avec la programmation de la Coupe du monde en novembre et décembre plutôt qu'aux mois de juin et juillet. Mais selon l'entraîneur des Gones, le Boxing Day à la française doit constituer une exception et ne pas être renouvelé dans le futur.

"C’est comme cela et c’est un petit peu spécial cette année puisque cette Coupe du monde a un peu bouleversé tous les calendriers, a finalement estimé le champion du monde 1998. Après les Anglais vous diront qu’eux ils se régalent d’être dans un stade de football le jour de Noël avec des boîtes ou ceci et cela… chacun son truc. Nous ne sommes pas les Anglais. Là on y ressemble (rires). Je ne sais pas, mais peut-être que dans l’avenir je pense que les choses normales reviendront. Ou alors peut-être que cela deviendra une coutume de jouer au mois de décembre. Je ne sais pas, peut-être. On verra."