Mercato: Lovren proche d'un retour à l'OL, dix ans après

Selon L'Equipe, Dejan Lovren a donné son accord à l'OL pour revenir au club lors de ce mercato estival. Le défenseur croate de 33 ans a déjà évolué sous le maillot des Gones entre 2010 et 2013.

Après le retour d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso lors du mercato estival, c'est désormais Dejan Lovren qui pourrait revenir à l'OL. Selon L'Equipe, le défenseur croate de 33 ans a déjà effectué sa visite médicale et est d'accord pour revenir au sein d'un club où il a déjà évolué entre 2010 et 2013.

Depuis l'été 2020, Dejan Lovren portait les couleurs du Zénith Saint-Pétersbourg, où il entrait dans les six derniers mois de son contrat. En conférence de presse ce vendredi, Laurent Blanc ne cachait pas son envie d'avoir à sa disposition un défenseur central droitier, avec un profil expérimenté dans l'optique de l'aligner avec Castello Lukeba.

>>> Les dernières infos mercato en direct

Vendu 10 millions à Southampton en 2013

Lors de la Coupe du monde, Dejan Lovren était associé à Joško Gvardiol en défense. La Croatie s'est hissée à nouveau sur le podium final du tournoi, quatre ans après sa finale perdue, avec une troisième place cette fois. L'homme aux 78 sélections sous le maillot des Vatreni était la priorité de Bruno Cheyrou, le directeur de la cellule de recrutement, qui avait ciblé également Alexander Djiku (28 ans, Strasbourg) et le Turc Çalar Söyüncü (26 ans, Leicester), toujours selon L'Equipe. Les deux hommes étaient aussi en fin de contrat.

En 2013, l'OL vendait Dejan Lovren pour 10 millions d'euros à Southampton, où il n'est resté qu'une saison. La saison suivante, Liverpool posait 25 millions d'euros pour récupérer le Croate, qui a gagné avec les Reds la Ligue des champions en 2019 et la Premier League en 2020.

Huitième de Ligue 1 après 16 journées, l'OL accueillera Clermont ce dimanche (17h). L'équipe de Laurent Blanc a battu Brest (4-2) pour la reprise mercredi dernier, avec une charnière Sinaly Diomandé-Castello Lukeba. La situation en défense devrait donc prochainement évoluer.