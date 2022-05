OL: la petite phrase d’Aulas sur l’épisode des flatulences de Marcelo

Ce mercredi, Jean-Michel Aulas est revenu sur les récentes révélations du journal L’Equipe, selon lesquelles des flatulences dans le vestiaire avaient été l’origine de la mise à pied de Marcelo.

On ne l’avait pas encore entendu sur ce sujet qui a agité les réseaux sociaux en ce début de semaine. C'est désormais chose faite. Présent en conférence de presse ce mercredi à l’occasion des prolongations de contrat de Wendie Renard et de Maxence Caqueret, Jean-Michel Aulas en a profité pour balayer l'actualité du club rhodanien. Et tous les thèmes ont été abordés: mercato, avenir de Peter Bosz, nouveaux actionnaires… sans oublier le fameux épisode des flatulences de Marcelo.

Aulas: "Je n'aurais jamais osé en parler"

Ce mardi, L’Équipe a en effet révélé la nature du fameux "comportement déplacé" qui avait causé la mise à pied de Marcelo en plein milieu de la saison. "On a la bonne organisation, je pense. Avec des gens d'une très grande qualité à chaque poste, a débuté Aulas. Avec une unité qui nous a fui, qui a créé ces dérapages, et sur le plan de la perception des gens. On ne contrôle pas tout, malheureusement. L'Équipe a cru bon de parler de choses dans le vestiaire avec notre ami Marcelo... Moi, je n'aurais jamais osé."

Le 15 août dernier, à la suite d’une cinglante défaite 3-0 sur la pelouse d’Angers (2e journée de Ligue 1), le défenseur central aurait eu des flatulences dans le vestiaire, avant d'en rigoler avec certains coéquipiers pendant une prise de parole de Léo Dubois. Un comportement que n'a pas vraiment apprécié l'ancien directeur sportif des Gones, Juninho, qui lui a signifié une mise à pied après une concertation avec Vincent Ponsot, le directeur du football.

Quelques heures après ces révélations, Marcelo était sorti de son silence. "Grâce à L'Équipe, après un long moment, je dois revenir sur Twitter pour nier toutes les allégations. Le journalisme de nos jours est une blague !", s'est emporté l'actuel défenseur des Girondins de Bordeaux sur les réseaux sociaux. Jean-Michel Aulas, lui, n’a pas tenu à rentrer dans les détails.