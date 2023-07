Arsenal-Barça: "Nous sommes là pour rivaliser", Arteta répond au tacle de Xavi sur "l’intensité"

Mikel Arteta a répondu au reproche de Xavi après la victoire d’Arsenal contre le Barça lors d’un match amical organisé à Los Angeles (5-3). Le coach du club blaugrana a critiqué l’engagement mis par les Gunners sur le terrain.

Les spectateurs du SoFi Stadium ont eu droit à un spectacle de haute volée, ce jeudi à Los Angeles. Présents aux États-Unis pour préparer la saison à venir, Arsenal et le FC Barcelone se sont livrés un duel intense sous le soleil californien. Avec une victoire des Gunners sur un score fleuve (5-3). Mais le contenu de la rencontre a un peu agacé Xavi, qui a reproché aux Londoniens d’avoir mis trop d’intensité pour un match amical. Un tacle auquel a répondu Mikel Arteta dans la foulée, dans des propos rapportés par Sport.

"Bien sûr, nous voulons tous gagner. Le football appartient aux joueurs et ils sont très compétitifs. Nous jouons devant 70.000 personnes et les joueurs se rebellent", a réagi le coach d’Arsenal, en dénonçant un contact appuyé qui a fait basculer la rencontre après l’ouverture du score de Robert Lewandowski (7e): "Dès le début du match, après leur premier but, ils ont fait une faute. Il y a eu un changement d’intensité, ce sont des choses qui arrivent. Nous sommes venus pour nous préparer et rivaliser."

"Ils jouaient la finale de la Ligue des champions"

Un peu plus tôt, Xavi avait critiqué l’engagement mis par les Gunners dans ce match sans enjeu. "Nous avons joué notre premier match et ils jouaient la finale de la Ligue des champions, a ironisé le technicien de 43 ans. L’intensité qu’ils ont mise n’était pas normale pour un match amical, mais je comprends que tout le monde veuille gagner. Pour nous, c’était le premier match de préparation et nous revenions d’un virus (…) Ce n’est pas normal d’avoir autant d’intensité et de fautes tactiques. Nous voulons tous être compétitifs, mais il s’agit d’un match amical."