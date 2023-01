Mercato: Tetê s'en va de l'OL, Isidor en approche

Un accord était sur le point d’être trouvé pour le transfert de Tetê à Leeds mais Leicester essaye de court-circuiter l'opération. Dans le sens des arrivées, l'OL est en train de boucler le recrutement de l'attaquant français Wilson Isidor.

Le mercato lyonnais est décidément très, très animé. Entre les joueurs annoncés sur le départ mais qui pourraient finalement rester (Malo Gusto, Rayan Cherki…), ceux qui sont déjà partis (Florent Da Silva, Karl Toko Ekambi) ou qui sont susceptibles de s’en aller (Romain Faivre, Jeff Reine-Adélaïde), ceux qui pourraient arriver d’ici le 31 janvier, sans oublier les pistes tombées à l’eau (João Gomes), l’OL a une actualité chargée en coulisses.

>> Toute l'actu du mercato en direct

Isidor et Skhiri ciblés

Cette fois, c’est Tetê qui devrait quitter le club. L’attaquant brésilien de 22 ans est attendu en Angleterre ce vendredi mais où ? Un accord avait été sur le point d’être trouvé avec Leeds mais Leicester essaye de court-circuiter le transfert. Un autre club dont l’identité n’a pas filtré s’est positionné sur lui. Arrivé chez les Gones en mars 2022 sous la forme d’un prêt en provenance du Shakhtar Donetsk, il disposait d’un accord pour casser ce prêt s’il trouvait un nouveau club.

Sa signature chez les Gones avait été permise par le règlement exceptionnel mis en place par la FIFA à la suite de l’invasion russe et de l’arrêt du championnat ukrainien. La LFP avait imité l'instance européenne, en autorisant le recrutement des joueurs étrangers évoluant en Russie et en Ukraine, et l’OL avait alors sauté sur l’occasion en faisant venir Tetê. L'été dernier , il a de nouveau été "prêté" à Lyon dans le cadre du dispositif de la FIFA.En 30 matchs avec Lyon, il totalise huit buts et dix passes décisives toutes compétitions confondues (six buts cette saison).

Dans le sens des arrivées, l’OL est en train de boucler le recrutement de l'attaquant français Wilson Isidor (22 ans, Lokomotiv Moscou), convoité aussi par Lorient. Ellyes Skhiri, l'international tunisien de Cologne (27 ans), est toujours ciblé au milieu du terrain. Des négociation sont en cours.