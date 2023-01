Mercato: en échec à Lyon, Romain Faivre prêté à Lorient

En manque de temps de jeu avec l'OL, Romain Faivre (24 ans) est prêté sans option d'achat à Lorient pour la fin de la saison.

Comme annoncé par RMC Sport ce vendredi, le milieu offensif de Lyon Romain Faivre a été prêté sans option d'achat à Lorient jusqu'à la fin de la saison pour une somme d'un million d'euros, a annoncé l'OL samedi. Le joueur âgé de 24 ans était arrivé à Lyon en janvier 2022 en provenance de Brest dans le cadre d'un transfert à 15 millions d'euros.

Sous contrat jusqu'en 2026

Mais son intégration a été compliquée, avec 18 matches et trois buts la saison dernière sous le maillot lyonnais, dix matchs et aucun but cette saison. Faivre est sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2026. Dans un communiqué, l'OL relève qu'il avait fait part à la direction sportive du club de son souhait de se relancer lors de la deuxième partie de la saison.

Il y a quelques jours, son entraîneur Laurent Blanc avait déjà confirmé les envies de départ du milieu de terrain. "Romain Faivre veut partir, vous le savez. Ne faites pas les étonnés. Il veut partir, il n'est pas heureux à Lyon. Mais cela dure depuis plus de trois mois, avait lancé le coach lyonnais face à la presse. C'est aux deux parties de trouver les choses. J'aime ce joueur, j'ai essayé de le relancer mais il y a aussi d'autres joueurs, on ne peut pas se concentrer uniquement sur un joueur. [...] C'est dur car il y a un contrat et le club a misé beaucoup sur lui. Il faut avoir des solutions qui contentent tout le monde et ce n'est pas si facile que cela."