Mercato: l'OM à fond sur Clauss, des discussions ouvertes avec Lens

Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, et confirmé par RMC Sport, l'OM a ciblé Jonathan Clauss pour le poste de piston droit. L'international français est intéressé par ce nouveau challenge et le club phocéen a entamé les négociations avec Lens.

L'avenir de Jonathan Clauss continue d'agiter le mercato. Lié ces dernières semaines à l'Atlético de Madrid ou Chelsea, l'international français est cette fois associé à l'OM. Comme indiqué par le journaliste italien Fabrizio Romano, le club phocéen a ciblé le piston droit qui appartient à Lens.

Jonathan Clauss, 29 ans, entre dans la dernière année de son contrat avec le RCL. L'intérêt de l'OM s'est même concrétisé par l'ouverture de discussions avec le club artésien. Un intérêt partagé du côté du joueur, puisque cela serait un nouveau tremplin pour lui, avant peut-être de partir à l'étranger.

Arrivé à Lens à l'été 2020 en provenance de Bielefeld, où il a joué pendant deux ans en deuxième division allemande, Jonathan Clauss s'est révélé au grand jour sous les ordres de Franck Haise. Jusqu'à être convoqué en mars dernier pour la première fois de sa carrière en équipe de France, lui qui n'est jamais passé par les sélections de jeunes.

Tudor joue avec des pistons

Dans un entretien récent au Parisien, Jonathan Clauss exprimait sa position par rapport à ce mercato. "C’est un moment charnière de ma carrière. J’ai envie de prendre le maximum de choses en compte. Partir pour partir ne m’intéresse pas, avait expliqué le joueur. Si c’est le bon moment, il faudra le faire. J’ai des discussions avec mes parents, avec ma copine, je n’ai pas envie de faire le mauvais choix. On ne se prend pas la tête. J’ai l’impression que tout le monde autour de moi me comprend. Chacun donne son avis. On discute pour faire avancer les choses, pas pour dire à ta place je ferais ça ou ça."

A l'OM, Jonathan Clauss serait entraîné par Igor Tudor, qui aime faire jouer ses équipes en 3-4-1-2, avec des pistons comme le Français. Le technicien croate a remplacé Jorge Sampaoli sur le banc phocéen, qui est parti cet été. En rejoignant le club phocéen, Clauss aurait l'occasion de découvrir la Ligue des champions. De quoi confirmer le nouveau statut du joueur, qui ne cesse de franchir des étapes.