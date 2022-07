Mercato: "Une décision incompréhensible", Valbuena ne comprend pas que l'OM ait laissé partir Mandanda à Rennes

L’ancien milieu offensif de l’OM Mathieu Valbuena évoque dans les colonnes de Ouest-France le départ de Steve Mandanda pour Rennes. Le consultant RMC Sport ne comprend pas pourquoi l’historique gardien marseillais a quitté la Provence.

Le départ de Steve Mandanda à Rennes passe mal chez certains Marseillais, y compris pour les anciens joueurs. Mathieu Valbuena, qui a côtoyé le gardien entre 2007 et 2014, se montre "très surpris" de la décision de l’OM de le laisser partir à un deux ans de la fin de son contrat. Le joueur le plus capé de l’histoire du club marseillais (613 matchs) a signé ce mercredi pour deux saisons en Bretagne.

"En comparant les matches des deux (Mandanda et Lopez) la saison dernière, il n’y a pas photo"

"Pour moi, c’est une décision incompréhensible de la part de Marseille, et une très, très bonne affaire pour Rennes, lance Valbuena dans les colonnes de Ouest-France. Autant je peux comprendre que l’OM prépare l’avenir avec Pau Lopez, autant en comparant les matches des deux la saison dernière, il n’y a pas photo selon moi. Au passage, je trouve que c’est une évolution du foot dans laquelle je ne me reconnais plus". En 2021-2022, ‘Il Fenomeno’ a disputé 20 matchs, contre 36 pour son homologue espagnol.

"Tout le monde connaît l’homme, ajoute le consultant RMC Sport. On sait qu’il est très attaché à Marseille et à sa région. Je pensais qu’avec le départ de Jorge Sampaoli, les cartes allaient être rebattues dans la hiérarchie des gardiens mais on a vu tout de suite, avec la présentation d’Igor Tudor lundi, que ça allait continuer dans la même voie".

"Genesio m'avait appelé pour discuter non seulement du joueur, mais aussi de sa personnalité"

Mathieu Valbuena apprend également que l’entraîneur rennais, qui l’a côtoyé à Lyon (2015-2017), l’a contacté pour évoquer le cas Mandanda: "Bruno Genesio m’avait appelé pour discuter, non seulement du joueur, mais aussi de sa personnalité. Forcément, je le connais très bien et je n’en pense que du bien".

"À Rennes, il va jouer, prendre du plaisir à un endroit où on le veut, conclut l’actuel joueur de l'Olympiacos, certain de sa future réussite. Ce qui n’était plus le cas à Marseille, non pas de la part des supporters mais de la part du club. Je le répète, c’est un super coup de la part du Stade Rennais et je n’ai aucun doute sur le fait qu’il y sera performant". Le premier match de préparation des Rouge et Noir est prévu le samedi 16 juillet contre Fribourg.