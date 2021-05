Mercato: l'OM discute avec Seko Fofana

Selon nos informations, l'Olympique de Marseille serait intéressé par le profil de Seko Fofana. Le milieu lensois aurait discuté avec les dirigeants olympiens et ne serait pas contre l'idée de rejoindre l'OM. Reste à convaincre le RC Lens de lâcher son joueur, alors que Marseille suit également de près le Brésilien Gerson.

L’Olympique de Marseille veut recruter au milieu de terrain et Pablo Longoria se montre très actif alors que le mercato estival ne débutera que le 9 juin prochain. Le président marseillais s'active en coulisses sur plusieurs dossiers. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants olympiens insistent pour faire venir Gerson, le joueur de Flamengo.

Fofana intéressé par l'OM

Mais ces derniers jours, l'OM a également lancé une autre piste: celle menant à Seko Fofana, le milieu de terrain du RC Lens. Selon nos informations, des discussions auraient débuté entre l'OM et l'ancien joueur de l'Udinese, qui a rejoint les Sang et Or à l'été 2020 pour une indemnité de transfert de 8,5 millions d'euros.

Fofana, dont le contrat avec le RC Lens court jusqu'en 2024, serait intéressé à l'idée de rejoindre le club phocéen. Selon plusieurs sources, le Lensois serait même d'accord sur le principe avec l'OM. Si un accord venait à être trouvé entre le joueur et Marseille, Pablo Longoria et les dirigeants olympiens devraient alors convaincre le RC Lens de céder leur joueur.

Lens demande 20 millions d'euros

Mais le club Sang et Or demande au moins 20 millions d'euros pour son milieu de terrain. Un prix prohibitif pour l'OM, qui serait déjà prêt à débourser 25 millions d'euros pour Gerson. Reste maintenant à savoir si les pistes menant au milieu brésilien et au Français de 26 ans pourraient être complémentaires, ou concurrentielles.

Dans tous les cas, l'OM prépare dès maintenant sa saison prochaine, alors que Michaël Cuisance et Olivier Ntcham vont quitter le club à l'issue de leurs prêts respectifs et que Boubacar Kamara devrait être sollicité lors du mercato. Le milieu de terrain sera fortement dépeuplé dans quelques semaines, et seuls Pape Gueye et Valentin Rongier semblent indéboulonnables. Un secteur de jeu que l'OM souhaite renforcer le plus vite possible.