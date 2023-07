Mercato: l'OM en discussion avec Fenerbahçe pour Ünder

Moins en vue durant sa deuxième saison à l'OM, Cengiz Ünder pourrait quitter la France dans les prochaines semaines. Selon L'Equipe, les Phocéens ont entamé des discussions avec Fenerbahçe. Le Turc n’est pas fermé à l’idée d’un retour dans son pays.

Actif dans le sens des arrivées, l’Olympique de Marseille pourrait cette fois l’être au niveau des départs. Très intéressant durant sa première saison en France, Cengiz Ünder a été moins en vue ces derniers mois sous la houlette d’Igor Tudor. Si l’ailier a droit a du temps de jeu durant les matchs amicaux avec Marcelino, un départ reste une possibilité.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Selon L’Equipe, l’OM et Fenerbahçe ont entamé des discussions pour un transfert. Mais la tâche ne sera sans doute pas aisée pour les Turcs. L’ailier est encore sous contrat jusqu’en juin 2025, laissant ainsi une marge de manœuvre aux Phocéens qui ne comptent pas brader le joueur. Un montant conséquent est même attendu par les dirigeants qui avaient acheté l’ancien romain pour un peu plus de 8M€.

Ünder pas contre un départ

Si Ünder a souvent partagé son attachement à l’OM, le Turc ne serait pas totalement fermé à l’idée de retrouver son pays natal. Jusqu’à présent, les seuls départs marseillais sont Arkadiusz Milik, Dimitri Payet, Sead Kolasinac et les prêtés revenus dans leur club d’origine. Certaines options d'achat, comme celles de Nemanja Radonjic et Luis Suarez, ont été levées par le Torino et Almeria. Hormis le premier cité, ces départs n’ont pas rapporté d’argent aux Phocéens.

Malgré cette balance financière pas vraiment positive, les Marseillais savent se montrer malins dans ce mercato. Ils sont parvenus à attirer des belles recrues: Ismaïla Sarr, Pierre-Emerick Aubameyang, Renan Lodi et Geoffrey Kondogbia.