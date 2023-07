Mercato: l'OM officialise le recrutement d'Ismaïla Sarr

L'Olympique de Marseille a annoncé ce lundi le transfert d'Ismaïla Sarr en provenance du club anglais de Watford. L'ailier sénégalais vient renforcer le secteur offensif phocéen après une belle saison en Championship.

Après Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM a bouclé un nouvelle recrue lors de ce mercato estival. Décidément très actif, le club phocéen a officialisé ce lundi la signature d'Ismaïla Sarr via un communiqué publié sur son site.

A un an de la fin de son contrat à Watford (Championship), l'ailier sénégalais a choisi de quitter le club anglais pour revenir en France. Après Metz et Rennes, le virevoltant joueur de 25 ans va découvrir une troisième équipe en Ligue 1, quatre ans après son départ vers la Premier League en 2019.

Un joli pari pour l'OM

Auteur d'une belle saison en D2 anglaise en 2022-2023 avec 10 buts et 6 passes décisives en 39 apparitions, Ismaïla Sarr va tenter de franchir un cap avec cette signature à Marseille. Véritable ailier capable de jouer aussi bien à droite que sur le côté gauche, le Sénégalais possède un profil capable de parfaitement s'intégrer dans le système de jeu en 4-4-2 prôné par Marcelino.

Ismaïla Sarr s'est engagé pour cinq saisons soit jusqu'en juin 2028 avec l'OM et le club présidé par Pablo Longoria a déboursé environ 11 millions d'euros (plus des bonus et un pourcentage à la revente) pour son transfert.

Vainqueur de la CAN en 2022 avec les Lions de la Téranga, Ismaïla Sarr tentera notamment de prendre la relève de Dimitri Payet. Légende du club phocéen, le Réunionnais a annoncé son départ vendredi dernier lors d'une conférence de presse émouvante.