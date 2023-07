Mercato: l’OM étudie la piste Aubameyang mais c'est très compliqué

Alors que les discussions avec Alexis Sanchez sont au point mort, l’OM se renseigne sur le profil de Pierre-Emerick Aubameyang (34 ans). Sous contrat jusqu’en 2024 avec Chelsea, l’international gabonais plaît beaucoup à Marcelino.

Après Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, l’Olympique de Marseille accélère pour trouver un attaquant. Si l’avenir d’Alexis Sanchez - officiellement sans club - est loin de s’écrire sur la Canebière, les dirigeants marseillais étudient un plan B. Comme annoncé par le média espagnol Relevo, et confirmé par RMC Sport, Marcelino apprécie le profil de Pierre-Emerick Aubameyang (34 ans).

Le buteur gabonais, sous contrat jusqu'en 2024 avec Chelsea, dispose d’une solide expérience et connaît parfaitement la Ligue 1, où il a évolué entre 2011 et 2013 avec Saint-Etienne.

Son salaire peut être un gros frein

Toutefois, le dossier s’annonce compliqué, même si à Marseille, on estime qu’il y a des chances pour attirer l’ancien buteur du Barça. Le joueur n'a pas donné son accord quoi qu'il en soit. De son côté, le club souhaite avoir le joueur à moindre coût. Il compte sur le fait que Chelsea n’en veuille plus pour le récupérer à un prix proche de zéro, surtout qu’il faudra gérer les émoluments de l’attaquant de 34 ans, qui sort d’une saison difficile avec les Blues. En Angleterre ces derniers mois, les médias évoquaient un salaire de plus de 180.000 euros... par semaine.

Le Gabonais n’a joué que 22 matchs toutes compétitions confondues, dont un avec le Barça, pour seulement trois buts inscrits (un en Premier League et deux en Ligue des champions). Une éventuelle arrivée de “PEA” viendrait garnir un secteur offensif dépeuplé à l’OM, où seul Vitinha fait office de numéro 9.